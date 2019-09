Maradona rompió en llanto al entrar al recinto de Gimnasia | VIDEO

Diego Maradona recibió una bienvenida apoteósica por parte de los hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata en El Bosque. El eterno '10' se encontró con un clima emotivo en su presentación como técnico de la escuadra tripera.

El llanto de Maradona al pisar el estadio de Gimnasia. (Video: TNT Sports)

Visiblemente conmovido al escuchar su nombre en boca de todos los aficionados de Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Maradona lloró con vehemencia mientras ingresaba al recinto deportivo.

Con el buzo de Gimnasia y Esgrima La Plata y una pelota bajo el brazo, Diego Maradona se dirigió hacia el centro del campo para dar su discurso. Pero antes de ello lloró nuevamente.

"No voy a faltar a ningún entrenamiento. Acá se viene a entrenar y el que no entrena no juega. ¡El que no corre no juega!", exclamó Diego Maradona ante la explosión de júbilo de los miles de simpatizantes de Gimnasia y Esgrima La Plata.