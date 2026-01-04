Ver Marathón vs. CD Olimpia EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Olímpico Metropolitano por la primera final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 4 de enero de 2026, a las 5:20 p.m. (hora peruana), que son las 7:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile y las 4:30 PM de Honduras. ¿Dónde ver? Deportes TVC es la señal encargada de transmitir el duelo. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

