Por Redacción EC

Adrián ‘Maravilla’ Martínez, quedó en el centro de las críticas tras errar una oportunidad clarísima de gol que ya es catalogada como una de las más increíbles del año. En un momento clave del partido, con el arco prácticamente a su disposición, el atacante no logró definir con precisión y dejó escapar lo que parecía un gol seguro.

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