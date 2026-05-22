Adrián ‘Maravilla’ Martínez, quedó en el centro de las críticas tras errar una oportunidad clarísima de gol que ya es catalogada como una de las más increíbles del año. En un momento clave del partido, con el arco prácticamente a su disposición, el atacante no logró definir con precisión y dejó escapar lo que parecía un gol seguro.

La jugada ocurrió en un contexto de máxima tensión, con Racing Club buscando revertir el resultado para mantenerse en competencia. El error no solo impactó en lo anímico, sino que también terminó siendo determinante en el desenlace del encuentro, que culminó con la eliminación del equipo.

¡¡VOS NO, GOLEADOR!! ¡¡INCREÍBLE EL GOL QUE SE PERDIÓ MARAVILLA MARTÍNEZ ANTE CARACAS!!



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Finalmente, Racing se despidió del torneo con un sabor amargo, marcado por esa jugada que pudo cambiarlo todo. Para Martínez, el episodio representa un duro golpe en su carrera reciente, aunque tendrá la oportunidad de reivindicarse en los próximos desafíos.

Blooper de Racing vs Caracas

Racing Club vivió una noche para el olvido en la Copa Sudamericana tras empatar 2-2 frente a Caracas, resultado que lo dejó fuera de toda competencia internacional. El equipo argentino necesitaba ganar para seguir con vida, pero terminó pagando caro una serie de errores que definieron su destino.

El primer golpe llegó en el segundo tiempo con un blooper del arquero Matías Tagliamonte. Tras una jugada confusa en el área, no logró despejar el balón, que quedó servido para el empate del conjunto venezolano. Esa acción cambió por completo el rumbo del partido y dejó a Racing sin margen de error.