Marc-André ter Stegen protagonizó uno de los momentos más comentados de la conferencia de prensa de Alemania antes del partido frente a Países Bajos. El arquero fue consultado directamente sobre su relación con Manuel Neuer y sobre la reacción de su histórico compañero después de convertirse en el nuevo número uno de la selección alemana.

La pregunta fue concreta: ¿Neuer lo había felicitado por asumir la titularidad?

La respuesta de Ter Stegen también fue directa: “No”.

Sin embargo, el actual guardameta titular de Alemania inmediatamente aclaró que tampoco había sido él quien se había comunicado con Neuer para felicitarlo por un acontecimiento personal reciente.

“Él fue padre por segunda vez recientemente. Aprovecho también para felicitarlo. Yo tampoco lo había felicitado todavía. ¡Perdón!”, explicó entre risas.

Ter Stegen contó cuándo fue la última vez que vio a Neuer

La conversación también permitió conocer cuánto tiempo ha pasado desde el último encuentro entre ambos guardametas.

“Nos vimos una vez durante unas vacaciones cortas. Pero eso fue incluso antes del Mundial, así que ya ha pasado un tiempo”, señaló Ter Stegen.

Marc-André ter Stegen. (Foto: Agencias)

La declaración refleja que, pese a haber compartido durante años la selección alemana, actualmente ambos mantienen cierta distancia en su relación cotidiana.

Ter Stegen, sin embargo, evitó alimentar cualquier interpretación de enfrentamiento y tuvo palabras de reconocimiento para quien durante años fue el dueño del arco alemán.

“Es una leyenda del fútbol alemán”

El arquero de Alemania destacó la situación actual de Neuer y le deseó continuidad en su carrera.

“Para él es fantástico estar sano y poder seguir jugando. Eso es también lo que le deseo. Es una leyenda del fútbol alemán”, manifestó Ter Stegen.

Qué momento tenso en la conferencia de prensa de Alemania en el día de hoy.



A ter Stegen le preguntaron si Neuer lo había felicitado por ser el arquero titular en Alemania o si se había contactado al menos. La respuesta es demoledora.



"No. Creo que fue padre por segunda vez y… pic.twitter.com/bVGgAzRM6t — José I. Araoz (@Gazpachen) September 23, 2026

El mensaje llegó después de que el guardameta del Barcelona fuera consultado por el cambio de jerarquía en la selección, donde durante buena parte de su carrera internacional tuvo que esperar detrás de Neuer.

Ter Stegen inicia una nueva etapa con Alemania

Con 34 años, Ter Stegen afronta ahora una etapa diferente con la selección alemana. Después de años como alternativa de Neuer, tendrá la oportunidad de consolidarse como primera opción bajo la dirección de Jürgen Klopp.

El siguiente desafío será ante Países Bajos, en un partido que también servirá para observar el nuevo escenario del arco alemán y el papel que asumirá Ter Stegen después de la extensa era de Neuer.

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