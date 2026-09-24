Ter Stegen deja atrás la era Neuer y revela cómo es su relación con el histórico arquero. Foto: Agencias
Ter Stegen deja atrás la era Neuer y revela cómo es su relación con el histórico arquero. Foto: Agencias
Por Redacción EC

Marc-André ter Stegen protagonizó uno de los momentos más comentados de la conferencia de prensa de Alemania antes del partido frente a Países Bajos. El arquero fue consultado directamente sobre su relación con Manuel Neuer y sobre la reacción de su histórico compañero después de convertirse en el nuevo número uno de la selección alemana.

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