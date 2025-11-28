Marcáo, padre de Gerson, excampeón con el ‘Fla’ de la Copa Libertadores: “Si dejas que Flamengo llegue, el trofeo llega”

Marcáo llegó a Lima hace seis años. Flamengo y River Plate se enfrentaban en el Estadio Monumental por la final de la Copa Libertadores 2019; su hijo Gerson fue titular por decisión del técnico portugués Jorge Jesús y clave en el triunfo del ‘Fla’.

Marcáo estuvo en el Estadio Monumental de Ate, escenario que albergará otra final de Copa Libertadores. Esta vez, este sábado 29 de noviembre, Flamengo enfrentará a Palmeiras por una final más de Copa Libertadores.

“Le deseo a Flamengo toda la suerte del mundo. Lima es sensacional”, fueron las primeras palabras del agente y papá de Gerson, excampeón de la Copa Libertadores con Flamengo en el 2019.

“El recuerdo que tengo de allí es hermoso. El día que vi a mi hijo proclamarse campeón en 2019 fue uno de los días más felices de mi vida”, expresó con orgullo.

Y es que para Marcáo, el paso de Gerson por el ‘Mengao’ fue exitoso y ahora se animó a dar su pronóstico sobre este nuevo duelo de una final por Copa Libertadores ante Palmeiras. “Deseo que gane Flamengo”.

Asimismo, recordó cómo trabajó días antes el técnico Jorge Jesús aquel partido ante River Plate. “Nunca creyó que perdería esa final”, afirmó.

“Sí, me emocioné mucho con la victoria de Flamengo, casi me da un infarto. Jorge Jesús es un gran entrenador, un profesional al que le encanta ganar y, para lograrlo, le encanta trabajar; en otras palabras, uno de los mejores entrenadores del mundo”.

Como hemos visto, todo el distrito de Miraflores y Barranco está lleno de brasileños para presenciar la final entre Flamengo vs. Palmeiras.

“Querido, en Flamengo todo es diferente, tú saca tus propias conclusiones sobre la afición que ves que apoya a Flamengo. Es decir, Flamengo tiene aficionados en todo el mundo, así que creo que no necesito decirte nada más. Simplemente porque soy hincha del Flamengo, sé que si dejas que el Flamengo llegue, es muy difícil que el trofeo no llegue”.

Por último dejó un mensaje a la torcida de Flamengo, como padre de un excampeón de la Copa Libertadores con el ‘Mengao’. “Yo, Marcão, les deseo a todos los aficionados del Flamengo mucha suerte mañana, que mantengan la calma, que todo salga bien y que no se dejen llevar por las travesuras de la afición rival para que no haya peleas”, sentenció a El Comercio.

