Marcelo Bielsa sorprendió a propios y extraños al confirmar que al finalizar el Mundial 2026 dejará de ser entrenador de la selección uruguaya.

En una conferencia organizada por la AUF, en donde el ‘Loco’ presentó las bases de su proyecto y metodología de trabajo, también se refirió sobre su futuro.

“Me parecio acertado describir como hicimos nuestro trabajo, que culmina con el Mundial. Le voy a agradecer toda la vida a Uruguay por permitirme disfrutar de esta competencia”, anunció.

El entrenador argentino, además, destacó la importancia de participar en la fiesta del fútbol y lo catalogó como ‘milagro’.

“Es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional participar en la Copa del Mundo”, señaló.

Uruguay conforma el Grupo H del Mundial 2026, junto a las selecciones de España, Arabia Saudita y Cabo Verde.