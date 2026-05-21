Resumen

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Marcelo Bielsa. (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)
Marcelo Bielsa. (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)
/ MARCO BERTORELLO
Por Redacción EC

Marcelo Bielsa sorprendió a propios y extraños al confirmar que al finalizar el Mundial 2026 dejará de ser entrenador de la selección uruguaya.

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