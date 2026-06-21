Resumen

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Uruguay's Argentine head coach Marcelo Bielsa gestures during the 2026 World Cup Group H football match between Saudi Arabia and Uruguay at the Miami Stadium in Miami Gardens on June 15, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Uruguay's Argentine head coach Marcelo Bielsa gestures during the 2026 World Cup Group H football match between Saudi Arabia and Uruguay at the Miami Stadium in Miami Gardens on June 15, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
/ PATRICIA DE MELO MOREIRA
Por Redacción EC

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, criticó con dureza este sábado las pausas de hidratación impuestas en todos los partidos del Mundial de Norteamérica 2026, alegando que alteran innecesariamente el fútbol.

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