Marcelo Bielsa fue presentado este miércoles como nuevo entrenador de la selección de Uruguay. El experimentado DT que ha paseado por ligas como la de España, Francia e Inglaterra, tendrá que asumir un nuevo proyecto deportivo con los ‘celestes’. Aquí te presentamos las declaraciones más destacadas en la conferencia de prensa.

Sobre por qué llegó a Uruguay

“No tuvieron que convencerme, casi diría que todo lo contrario. Mi deseo de pertenecer a este proyecto tiene dos extremos muy convincentes para mí: uno es los jugadores que posee Uruguay, a mí me gusta el grupo de jugadores que han representado a Uruguay en los últimos años, y el otro es el destinatario del trabajo de una selección que es el ciudadano de a pie del país del que se trate.

¿Continuarán Suárez, Cavani y Muslera?

“No he hablado con ellos, con cada uno. Escuchar, ser escuchado y luego la inevitable tarea de decidir si es necesario hacerlo. No tengo una posición previa establecida. En el caso de los jugadores a los que hace referencia y que están claramente identificados por su edad, creo que hablar sin haber hablado con ellos no sería prudente”.

Primera convocatoria

En cuanto a los jugadores uruguayos en estos meses tentativamente he generado tres jugadores por posición o en algunos casos cuatro si lo ameritan. En ese grupo de 33 o 40 jugadores en esta primera experiencia elegiré a aquellos que menos conozca y de los que hay para terminar de conocer a un jugador, es necesario la cercanía de un entrenamiento o ciclo de entrenamientos.

¿Uruguay puede ganar un Mundial?

“Una cosa es la ilusión y otra la toma de consciencia. Hay países que si toman consciencia de su potencial tienen menos posibilidades de construir a través de la ilusión. Hay otros países que la toma de consciencia los autoriza a pensar en lo máximo y no es una ilusión sino una realidad. Y países que combinan las dos cosas. Que tienen recursos y antecedentes. Uruguay puede fantasear y tiene con qué alimentar esa fantasía”.

Con qué estilo jugará Uruguay

“Imponer un estilo o una forma de jugar es la combinación de las intenciones, las posibilidades de los jugadores de concretar la propuesta que el DT transmite y un tiempo necesario de desarrollo para que la conjugación de esos elementos cristalice. Eso es muy difícil de medirlo. Por lo cual los entrenadores si hay algo que no pueden hacer es actuar diferenciándose de lo que piensan y sienten porque como tienen la necesidad de convencer, ser sincero es inherente a la seducción de proponer y que el otro acepte”.

Sobre su comando técnico

“Hay compañeros de trabajo que están hace muchos años y van a seguir cercanos a mí y algunos componentes del cuerpo técnico que yo prefiero que sean nacionales, uruguayos porque me van a ayudar a conectar con más facilidad con las cosas de un país que son necesarias conocer. He hablado con Diego Alonso”

Diferencias entre dirigir un club y una selección

“Las diferencias son muy grandes. Dirigir a un club es un trabajo de intervención constante y a una selección es de reunir rápidamente individualidades de gran nivel. Una de las cosas que yo consideré mucho es que no iba a tener en ningún otro club de los que a mí pueden ofrecerme un grupo de jugadores como los que Uruguay tiene en este momento”.