El tenso momento de Bielsa con la prensa tras la eliminación de la Celeste. Foto: @SC_ESPN
El tenso momento de Bielsa con la prensa tras la eliminación de la Celeste. Foto: @SC_ESPN
Por Redacción EC

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 dejó imágenes de frustración y mucha tensión. Una de ellas fue la reacción de Marcelo Bielsa en la zona mixta, donde el entrenador de la Celeste se mostró visiblemente molesto antes de responder las preguntas de los periodistas.

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