La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 dejó imágenes de frustración y mucha tensión. Una de ellas fue la reacción de Marcelo Bielsa en la zona mixta, donde el entrenador de la Celeste se mostró visiblemente molesto antes de responder las preguntas de los periodistas.

“Dale de una vez”, se escuchó decir al técnico argentino de manera enérgica antes de iniciar la rueda de prensa, reflejando el malestar por la temprana despedida de su selección.

Durante sus declaraciones, Bielsa respondió de manera cortante y dejó una fuerte autocrítica sobre su trabajo al frente del equipo. “No logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores”.

Uruguay era considerado uno de los equipos llamados a competir en las fases decisivas del torneo, pero su desempeño estuvo lejos de lo esperado y terminó despidiéndose en la primera ronda.

MARCELO BIELSA, MUY ENOJADO TRAS LA ELIMINACIÓN DE URUGUAY EN FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL.



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Así fue la derrota de Uruguay ante España

Uruguay llegó al último partido de la fase de grupos obligado a conseguir un resultado positivo para seguir con vida en el Mundial 2026. Sin embargo, España golpeó antes del descanso gracias a un remate de Álex Baena que terminó en gol tras un error de Fernando Muslera.

La Celeste intentó reaccionar en el segundo tiempo, pero no logró encontrar el empate y terminó consumando una dolorosa derrota que selló su eliminación.

La selección uruguaya cierra su participación en la Copa del Mundo con un balance muy por debajo de las expectativas. Los empates ante Cabo Verde y Arabia Saudita, sumados a la derrota frente a España, dejaron al conjunto charrúa sin opciones de avanzar a los octavos de final.

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