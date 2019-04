Marcelo Bielsa: ¿Por qué le dicen 'Loco' y que otras locuras hizo en su carrera?

Por: Kenyi Peña Andrade



Repasar la vida de Marcelo Bielsa es como observar una de esas películas que se caracterizan por ofrecernos de todo un poco. ¿Quién no se contagió de tristeza y desazón al verlo cabizbajo y mirando al piso, luego de que su sorprendente Athletic de Bilbao perdiera la final de la Europa League ante el Atlético de Madrid y la final de la Copa del Rey ante Barcelona en el 2011? Aquel corajudo y humilde cuadro era español, pero se había robado el corazón del mundo del fútbol.

O, ¿quién no fue capaz de reír cuando se enteró que lo empezaron a llamar 'Loco' desde que espantó de la puerta de su casa a unos barra bravas de Newell's con una granada en la mano? Los fanáticos fueron a apretarlo tras haber caído por goleada ante San Lorenzo, pero el argentino no se dejó amedrentar por los violentos del fútbol.



Aunque no haya salido de un cómic, el rosarino también se ha convertido en el héroe de millones. Sobre todo para esos románticos que aún creen que el fútbol está obligado a transmitir valores y principios de vida a la sociedad.

Prueba de ello es lo que sucedió ayer. Leeds, su equipo, se puso adelante en el marcador 1-0 frente al Aston Villa cuando un jugador rival estaba tendido en el campo. Ante esto, para el reinicio del juego, la orden de Bielsa fue contundente: que sus jugadores se dejaran anotar el empate. Y así se dio: sin resistencia alguna de los muchachos del técnico argentino, Albert Adomah puso el 1 a 1, que sería el resultado final.

Video de lo sucedido en el partido del Leeds:

El Deporte es Fair Play.



Marcelo Bielsa jugándose el ascenso con el Leeds ha ordenado a sus jugadores dejarse un gol por haberlo marcado antes mientras había un jugador del Aston Villa en el suelo.pic.twitter.com/XnNu4IEldq — Gabo Loaiza Pérez (@gaboloaizaperez) April 28, 2019

Aunque el hecho es sorpresivo, no es la primera vez que Bielsa es protagonista de situaciones curiosas, divertidas o heroicas. A continuación revivimos cinco de sus locuras, como les dicen sus fieles seguidores.

1) Un discurso de película bélica

Nelson Vivas, ex jugador de Bielsa en la selección Argentina en las Eliminatorias 2002, contó una vez: “Contra Colombia nos dijo lo mejor que escuché de un técnico: ‘En las peleas callejeras hay dos tipos de golpeadores. Está el que pega, ve sangre, se asusta y recula. Y está el que pega, ve sangre y va por todo, a matar. Muy bien, muchachos: vengo de afuera y les juro que hay olor a sangre. Este partido es para ver la sangre e ir por todo'”.

Bielsa dirigió a Argentina en las Eliminatorias 2002. (Foto: AFP)

2) Un toque de comicidad

El mismo José Luis Chilavert, ex arquero de Paraguay, relató hace años que, en medio del viaje en avión, vivió una situación extraña pero no por eso menos cómica. Bielsa, en ese entonces entrenador del golero en Vélez Sarfield, le preguntó a la azafata al sentarse en su asiento:

-¿Usted le tiene confianza al piloto?

-Sí, claro, si no no me hubiera subido al avión. Quédese tranquilo que vamos a tener un vuelo sin sobresaltos, señor.

Pero cuando el avión comenzó a sufrir turbulencias, Bielsa arremetió a los gritos y le dijo a la azafata: “¡Usted es una mentirosa!

¡Me mintió, me dijo que no iba a haber turbulencias!”.

Bielsa dirigió a Chilavert en Vélez Sarsfield. (Foto: Paraguay.com)

3) La auto crítica presente

Al día siguiente de la final de Copa del Rey del 2011 que perdieron contra el Barcelona, Marcelo catalogó a sus futbolistas de “millonarios prematuros”. Además, los acusó de haber decepcionado a la afición y de reírse en el bus mientras miles de hinchas salían defraudados. “Me parece inadmisible, muchachos, movilizar a un pueblo, decepcionar a un pueblo, no estar a la altura de las ilusiones que generaron, porque yo estoy verdaderamente avergonzado de haber decepcionado a la afición del Athletic de Bilbao. Porque no pueden perder de vista, muchachos, que la decepcionamos”, indicó Bielsa. El audio, que se filtró finalmente en Internet, se puede escuchar completo en YouTube.

Bielsa no pudo conseguir ningún título en Bilbao, pero se llevó el cariño de la gente. (Foto: AFP)

4) Su gusto por el cine peruano

Jorge Valdano, quien vivió con Bielsa en Newell's cuando ambos estaban en las categorías menores del club leproso, llegó con un encargo desde Bilbao para Chemo del Solar. El entonces entrenador de Universitario lo abrió con expectativa y se encontró con una hoja, escrita a mano y con el siguiente mensaje: "Hola Chemo, qué tal, gusto de saludarte, quería pedirte un favor, si es posible me mandes las diez últimas películas peruanas. Gracias. Un abrazo. Marcelo". Aún sorprendido por la solicitud, Del Solar prometió cumplir con lo acordado. "Es un fanático del cine de todo el mundo", explicó Valdano.

Al final, Chemo compró La teta asustada", "Máncora", "Contracorriente", "Dioses", "La vigilia", "Octubre", "Bolero de noche", "Las malas intenciones", "El guachimán" y "Operación Victoria"; preparó un paquete con los DVD y los entregó a Valdano.

5) Mensaje directo

En el año 2000 la Lazio de Diego Simeone se consagró como flamante campeón de la Serie A con un equipo que se caracterizaba su juego áspero y pragmático. En un entrenamiento de la Selección de Argentina, Marcelo llamó al “Cholo” hacia un costado del campo y le hizo una confesión que dejó sorprendido al entonces futbolista y ahora entrenador del Atlético de Madrid: “¿Usted se da cuenta, Diego? Ya está, ya pasó todo. Aparte de los hinchas nadie se va a acordar de ese campeonato: ustedes no jugaban a nada.”

6) Mensaje directo II

El futbolista argentino Ricardo Lunari jugaba en la Universidad Católica de Chile y lo llamó su ex entrenador Marcelo Bielsa, quien se lo quería llevar a México. El cuadro chileno pidió un millón de dólares por su pase al Atlas, una cifra muy elevada que dificultaba el traspaso. El 'Loco' llamó por teléfono a Lunari y lo primero que le dice es “sabe usted que no vale un millón de dólares, ¿no? Lo sabe. ¿Es consciente que no vale esa plata?”.

El volante argentino le respondió que claro que no lo valía y que era una cifra muy alta, casi una locura. A los dos días, Lunari estaba en México para firmar. No obstante, el mensaje fue muy claro. Casi parecido al que recibió el Toto Berizzo al llegar al Atlas para ponerse a las órdenes del Loco: “Usted sabe que le tengo que exigir el doble que a los mexicanos, ¿no? Porque a usted lo pedí yo, viene de mi mano y si usted no da el máximo el que queda mal soy yo, ¿entendido?”.

