Marcelo Bielsa perdió invicto con Leeds United en la segunda de Inglaterra | VIDEO

Marcelo Bielsa perdió su invicto al mando del Leeds United en la Championship. Su equipo sufrió una inesperada primera derrota jugando como local frente al Birmingham, en un duelo válido por la novena jornada.

Tras 5 victorias y 3 empates, el equipo del 'Loco' Bielsa cayó ante el Birmingham City en condición de local (1-2), con tantos de Che Adams, a los 8' y 29', y descontó Alioski, a 5 del final.

A pesar de la caída, Leeds United no ha perdido su condición de líder del torneo de ascenso inglés, pero ahora lo comparte con el Middlesbrough que igualó sin goles con el Swansea City.

RESUMEN DEL PARTIDO | VIDEO

Leeds United, de Marcelo Bielsa, perdió el invicto | Video: YouTube

"La propuesta que elegí para este juego al principio no fue la correcta. En los primeros 30 minutos no fuimos fluidos para mover el balón y no nos sentimos seguros porque no recuperamos bien el balón. Kalvin Phillips (volante del Leeds que fue cambiado a los 34') tuvo que consumir las consecuencias de un error que no cometió, el error lo cometí yo", se disculpó Bielsa.

El siguiente duelo del Leeds será ante el Sheffield Wednesday, el próximo viernes 28 de setiembre.