El entrenador argentino no seguirá al mando de la ‘Celeste’ tras caer por 1 a 0 ante España, y ser eliminados del Mundial 2026. (Foto: AFP)
El entrenador argentino no seguirá al mando de la ‘Celeste’ tras caer por 1 a 0 ante España, y ser eliminados del Mundial 2026. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Marcelo Bielsa se pronunció en conferencia de prensa tras la dolorosa derrota eliminación de Uruguay del Mundial tras caer por 1-0 ante España, este viernes 26 de junio.

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