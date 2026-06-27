Marcelo Bielsa se pronunció en conferencia de prensa tras la dolorosa derrota eliminación de Uruguay del Mundial tras caer por 1-0 ante España, este viernes 26 de junio.

“Teníamos un potencial que me tocó gestionarlo y no logré que el nivel de las individualidades permitiera conformar un equipo poderoso, proporcional a la calidad de sus jugadores”, resumió el Loco Bielsa.

Posteriormente, en la conferencia de prensa postpartido, explicó su decisión de sacar en el transcurso del segundo tiempo al volante y capitán Federico Valverde para darle ingreso al delantero Federico Viñas.

“Pretendí darle una potencia al ataque”, aseguró.

El entrenador argentino, de 70 años, consideró que el tercer lugar de la Celeste en el Grupo H no corresponde a su actuación en los tres partidos.

En cuanto a la derrota de este viernes ante España, Bielsa sostuvo que “el trámite del partido fue parejo y debimos haberlo empatado”.

“La actitud no merece ser reprobada, el aspecto físico menos aún, el desarrollo táctico no fue decisivo”, analizó.

Asimismo, reconoció un diferencial en la performance de ambas selecciones.

“La naturalidad con la que España impone su juego no es igual para nosotros, que nos costó enormemente sostener el proyecto que teníamos que jugar”, comentó.

Luego de una gestión de 39 meses al frente de la Celeste, el Loco Bielsa consideró que “lo que yo le dejo al futbol uruguayo es nada”.

En mayo pasado, el argentino declaró que no renovaría su contrato con Uruguay después de esta Copa del Mundo, que terminó en fracaso para el bicampeón del mundo.