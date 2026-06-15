La cuenta regresiva para el debut de Uruguay en el Mundial 2026 entra en su tramo final y Marcelo Bielsa aprovechó su última conferencia de prensa para realizar una reflexión sobre su recorrido en la máxima competición del fútbol. El técnico argentino recordó las experiencias que vivió al frente de Argentina y Chile, dos selecciones con las que tuvo la oportunidad de disputar una Copa del Mundo en etapas distintas de su carrera. Aquí te contaremos todo lo que dijo el experimentado entrenador argentino.

Marcelo Bielsa y su nostálgica reflexión a horas del debut de Uruguay en el Mundial ante Arabia: “Las diferencias son muy grandes”

Más allá de la expectativa por el estreno ante Arabia Saudita, Bielsa centró parte de su intervención en los aprendizajes que le dejaron aquellos procesos. El entrenador destacó cómo cada participación mundialista presenta desafíos diferentes y exige adaptarse a realidades que cambian con el paso de los años, tanto dentro como fuera del campo de juego.

“Las diferencias son muy grandes, es muy difícil comparar. Participar de estos eventos, donde lo mejor del fútbol se reúne, siempre es un placer. Obviamente lo que sucedió en cada una de esas competencias impide las comparaciones. El fútbol era uno, la competencia era otra”, dijo el popular ‘Loco’.

La experiencia acumulada en torneos de esta magnitud aparece ahora como uno de los principales respaldos del estratega rosarino, que afronta su primera Copa del Mundo al mando de la selección uruguaya. Tras un proceso de clasificación sólido y una preparación marcada por la exigencia, la Celeste buscará trasladar sus buenas sensaciones al escenario más importante del fútbol internacional.

🗣️"LAS COMPETENCIAS SON MUY DISTINTAS Y NO SE PUEDE COMPARAR"🌎



▶ Marcelo Bielsa dirigirá su tercer mundial, esta vez con Uruguay, y dijo que las competencias de 2002, 2010 y 2026 son muy distintas

🎥 @fedesaint pic.twitter.com/Kt6yb1dmdp — Diario Olé (@DiarioOle) June 15, 2026

¿A qué hora se estrena Uruguay en el Mundial 2026?

Uruguay iniciará su camino mundialista este lunes (5 P.M.) frente a Arabia Saudita con la misión de sumar sus primeros puntos en el Grupo H. En la antesala del compromiso, la figura de Bielsa vuelve a situarse en el centro de atención, no solo por la responsabilidad de conducir a uno de los equipos con mayor tradición en la región, sino también por la experiencia que ha acumulado a lo largo de sus anteriores aventuras mundialistas.

VIDEO RECOMENDADO