Por Redacción EC

La cuenta regresiva para el debut de Uruguay en el Mundial 2026 entra en su tramo final y Marcelo Bielsa aprovechó su última conferencia de prensa para realizar una reflexión sobre su recorrido en la máxima competición del fútbol. El técnico argentino recordó las experiencias que vivió al frente de Argentina y Chile, dos selecciones con las que tuvo la oportunidad de disputar una Copa del Mundo en etapas distintas de su carrera. Aquí te contaremos todo lo que dijo el experimentado entrenador argentino.