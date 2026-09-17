Marcelo Gallardo explica por qué aceptó dirigir a Ecuador tras rechazar el cargo hace dos años. Foto: ECDF Ecuador
Marcelo Gallardo explica por qué aceptó dirigir a Ecuador tras rechazar el cargo hace dos años. Foto: ECDF Ecuador
Por Redacción EC

Marcelo Gallardo está listo para comenzar una nueva etapa en su carrera como entrenador. El técnico argentino viajó rumbo a Quito para ser presentado oficialmente como nuevo seleccionador de Ecuador y, antes de partir desde el aeropuerto de Ezeiza, habló públicamente sobre el desafío que tiene por delante.

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