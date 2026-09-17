Marcelo Gallardo está listo para comenzar una nueva etapa en su carrera como entrenador. El técnico argentino viajó rumbo a Quito para ser presentado oficialmente como nuevo seleccionador de Ecuador y, antes de partir desde el aeropuerto de Ezeiza, habló públicamente sobre el desafío que tiene por delante.

El Muñeco reconoció que siempre tuvo interés en dirigir una selección y explicó que esta oportunidad llegó en un momento diferente de su carrera, después de haber rechazado la posibilidad de asumir el cargo dos años atrás.

Marcelo Gallardo rompe el silencio antes de asumir en Ecuador: “Un desafío totalmente nuevo”. Foto: ECDF Ecuador

Antes de emprender viaje hacia Ecuador, Gallardo contó que la posibilidad de dirigir un seleccionado siempre estuvo entre sus inquietudes profesionales.

“Siempre me generó curiosidad poder dirigir un seleccionado... Creo que llegó en un momento en el que estaba con deseo de volver a trabajar”, señaló el entrenador argentino, quien también reconoció que la oportunidad ya se había presentado anteriormente, pero en aquel entonces consideró que no estaba preparado para asumirla.

¿Por qué Gallardo rechazó Ecuador hace dos años?

Gallardo reveló que tuvo una primera posibilidad de hacerse cargo de la selección ecuatoriana hace aproximadamente dos años, antes de que Sebastián Beccacece asumiera el puesto.

“Se presentó esta chance hace dos años atrás, antes que Sebastián (Beccacece). En ese momento yo no estaba en condiciones de asumir ese desafío”, contó.

Sin embargo, la situación cambió con el paso del tiempo. Ahora, el entrenador considera que se encuentra en un momento distinto y con la motivación necesaria para afrontar su primera experiencia al frente de una selección nacional.

“Ahora se presenta dos años después y me agarra bien, con ganas, con deseo de poder tener un desafío totalmente diferente en mi vida como entrenador. Estoy contento”, reveló el Muñeco.

Gallardo pide paciencia para su proyecto con Ecuador

Consultado sobre la posibilidad de buscar un título con Ecuador, Gallardo evitó anticipar objetivos deportivos inmediatos y pidió tiempo para desarrollar su proyecto: “¿Ir por un título? Bueno, bueno… Vamos despacio. Todavía no llegué”.

El técnico explicó que su principal objetivo inicial será construir una selección con la que los aficionados ecuatorianos puedan sentirse identificados.

“La idea es construir un equipo que el pueblo ecuatoriano se sienta totalmente identificado y eso tiene su proceso”, afirmó.

Gallardo también destacó el potencial que observa en el fútbol ecuatoriano, aunque remarcó que cualquier crecimiento necesitará de un proceso sostenido y de una estructura adecuada.

“Es verdad que tiene potencial y futbolistas para dar un paso más, vamos a iniciar un proceso largo, esperemos, y que sea con un buen sentido, que tenga algo detrás que lo contenga: una buena estructura para que eso suceda”, explicó.

El argentino cerró su mensaje con una advertencia sobre los tiempos que demanda la construcción de un equipo competitivo: “Eso no llega de la noche a la mañana”.

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