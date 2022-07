Ayer, se vivió un capítulo más de polémicas dentro del fútbol. Esta vez el presunto perjudicado fue River. A los ‘Millonarios’ le anularon un gol que al parecer era legítimo, incluso, cuando el árbitro fue al VAR, afirmaba que la notación era válida. Es por eso, que en conferencia de prensa, luego del partido, el director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, mostró su molestia por el arbitraje.

“Si hay que buscar algo por buscar sin tener certeza de lo que se busca. O buscar por buscar. Hay un dejo de la injusticia total. Es lo que se refleja en la jugada misma, para cobrar algo de lo que no estás seguro. Después, no tengo muchas más cosas para decir porque no me salen otras cosas”, inició.

“Hoy fuimos perjudicados por ese fallo que no se ve. No hay claridad. Pero bueno. La injusticia es la que en este momento nos acompaña. Después bueno, está la desilusión de tener expectativas de querer llegar más lejos en la copa. Mas allá de la injusticia, la decepción es no haber podido estar en el mejor momento futbolístico, pero en estas instancias de copa pasan estas cosas puntuales”, agregó.

“Esto termina engañando el espíritu del fútbol. El fútbol es otra cosa, tiene que haber un espíritu de competencia que los árbitros tienen que aplicar. Lamentablemente, los árbitros nunca son capaces de aportar ese espíritu del juego, de que el juego fluya”, aseveró.

“Si pasan seis o siete minutos y no resuelven situaciones, que después puedan recuperar ese tiempo. Hoy es la bronca y la injusticia. Y después nos haremos cargo de lo que nos corresponde a nosotros. Hoy los hechos terminaron corroborando eso, una serie difícil. No tengo mucho para decir, sólo acompañar a los jugadores en este proceso de angustia. Hoy hay que masticar la bronca y seguir”, finalizó.

Audios del VAR

Todo empezó con el desborde de Esequiel Barco por la banda. Cuando el atacante de los ‘Millonarios’ llegó a la altura del área, lanzó un servicio cruzado sobre el segundo poste. En ese lugar, de arremetida, Matías Suárez golpeó y anotó el 1-1 a los 78 minutos. No obstante, los jueces encargados de la tecnología avisaron a Tobar por un impacto en el brazo izquierdo del goleador de la ‘Franja’ tras darle al globo con la cabeza.

Entonces, desde la cancha, el colegiado hace la señal del VAR y se acercó a revisar la secuencia. Una vez delante del monitor y tras observar la escena varias veces, Tobar es contundente al señalar que “para mí es gol”.

Pero, Rafael Traci, el uno del VAR, replicó: “Al inicio toca en el codo”. Braulio Machado, del AVAR, también intervino: “Por detrás, hay un cambio de dirección”. Pese a esos argumentos, el árbitro chileno reiteró que la intervención de Matías Suárez fue lícita. Acto seguido, los brasileños en la cabina defendieron su postura mostrando más veces la jugada.

“Cabecea y cambia”, expresa Machado. “No me parece, a verla de nuevo”, manifiesta Tobar. “Pega en la mano. El delantero cabecea en su propio brazo que está abierto y con inmediatez hacia el gol”, dice el AVAR.

Entonces, como la duda continuaba, intervino el asistente de campo para ver toda la acción. “Cabecea y está el punto de contacto en el bíceps, ¿cierto?... Déjala continuar… Y la tira con la mano, brazo. Me parece mano, me parece anulado”, determinó.