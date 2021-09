Conforme a los criterios de Saber más

Marcelo Gallardo no le teme a los nuevos desafíos. No le teme a salir de la zona de confort. No le teme a la reconstrucción de un equipo. No se achicó cuando era un técnico novato. Mucho menos lo haría siendo experimentado y uno de los mejores. En River Plate ya hizo historia y la sigue haciendo. En Barcelona, su nombre vuelve a resonar. Pero todo dependerá únicamente de él.

Antes de River, estuvo Nacional. En el equipo uruguayo, experimentó por primera vez lo que es ser un estratega. No le fue nada mal. Conquistar el título del campeonato charrúa en el 2012 no fue una casualidad. Entonces, los anuncios y señales de un exitoso DT comenzaron a aparecer.

A partir del 2014, la carrera de Gallardo dio un giro necesario y trascendental. Ramón Díaz, ídolo de River, sorpresivamente abandonó el barco del equipo. El ‘Muñeco’, con solo dos años de experiencia y teniendo en cuenta la enorme responsabilidad que significaba, no dudó en agarrar el timón del ‘Millonario’ y comenzar una nueva aventura.

Tomar las riendas de un equipo histórico, pero recién ascendido y con mucha hambre de títulos, representa un abismal reto para cualquiera. Pero Gallardo no se acobardó . Caminó por un buen sendero y logró devolverle la esencia triunfadora a River.

En su primera temporada en el club, se consagró en la Copa Sudamericana. El equipo rioplatense volvía a ser feliz. 17 años de sequía a nivel internacional llegaron a su fin. Con poco, lograba mucho. Y, desde entonces, más sueños comenzaron a tejerse de la mano del ‘Muñeco’.

Así, Gallardo no se cansó de liderar más vueltas olímpicas en River Plate y se convirtió en el técnico más ganador en la historia del club . De hecho, en su palmarés ya luce 12 títulos, de los cuales dos son de Copa Libertadores: ganó en el 2015 tras vencer a Tigres en la final; y se consagró en el 2018 con un histórico triunfo sobre su archirrival, Boca Juniors.

Año Títulos Total 2014 Copa Sudamericana 1 2015 Recopa Sudamericana, Copa Libertadores y Copa Suruga Bank 3 2016 Copa Argentina y Recopa Sudamericana 2 2017 Copa Argentina y Supercopa Argentina 2 2018 Copa Libertadores 1 2019 Copa Argentina, Supercopa Argentina y Recopa Sudamericana 3

El ‘Muñeco’ logró levantar los cimientos de un River ofuscado. Su éxito es indudable. Y sus andanzas aún no han concluido. Pero en Barcelona lo quieren. El técnico del ‘Millonario’ es uno de los pocos entrenadores que puede devolverle las esperanzas al Barcelona, que se sigue desmoronando.

- Las virtudes de Gallardo que Barcelona necesita -

Barcelona sigue al borde del abismo. No encuentra salida. Ronald Koeman está en el ojo de la tormenta y su marcha es inminente. El presente no es nada bueno. El futuro tampoco apunta a una dirección clara. Un milagro se espera pronto. Y Marcelo Gallardo es un posible redentor.

La recuperación de River se logró a base de mucho trabajo. El ‘Muñeco’ es el principal responsable del éxito actual del ‘Millonario’. Sus virtudes sobran. Los títulos llegan. Y la felicidad continúa.

Marcelo Gallardo es un auténtico líder. Se fija metas ambiciosas y trata de cumplirlas. Es exigente. Nunca se rinde . Cuando el contexto es adverso, la lucha hasta el final. No hay mejor ejemplo que la semifinal de la Copa Libertadores 2020 ante Palmeiras, cuando estuvo muy cerca de remontar el resultado.

Su comunicación es clave . Siempre trata de transmitir el mensaje que quiere de la mejor forma posible. El plantel le comprende al pie de la letra y lo pone en práctica. En el campo se refleja su idea.

La derrota del Barcelona contra el Bayern de Múnich (0-3) en la Champions League desnuda la historia del club catalán. El Barça no disparó al arco en todo el partido.

Así como lo ha demostrado en River, su equipo tiene una identidad fuerte. La tranquilidad está a su favor. Estudia minuciosamente a sus rivales y, a partir de ahí, emplea el sistema más conveniente . No se cierra con solo un método. De hecho, no se ha preocupado en variar su esquema con tres o cinco defensores, con dos volantes, o incluso con tres ‘9′ en busca de salvar un resultado.

Además, Gallardo se acomoda al plantel que tiene . Muchos jugadores han pasado, otros han llegado, y el ‘Muñeco’ ha seguido con los éxitos. Más allá de las grandes bajas que ha padecido y las nuevas incorporaciones, el entrenador tiene la gran capacidad de encontrar soluciones y sacar adelante a cualquier grupo. Virtud que, sin duda, beneficiaría en demasía al Barcelona, que ha sufrido muchas transformaciones en su equipo.

Por otra parte, el DT de River conoce cómo potenciar a sus jugadores a merced del equipo, especialmente a los jóvenes . De esto también puede sacar mucho provecho el club azulgrana, que vive una etapa con nuevas caras del deporte. Principalmente, Riqui Puig podría recuperar la confianza que perdió bajo el mando de Koeman.

En cuanto a la experiencia en el fútbol europeo, Gallardo ya conoce el ‘Viejo Continente’. Aunque como entrenador no ha asumido ningún reto en Europa, como jugador ya brilló ahí. Militó seis años en el balompié de Francia, llevando los colores de nada menos que el Mónaco y PSG.

- Acercamiento con Barcelona en el 2019 -

No es la primera vez que Marcelo Gallardo es vinculado con el Barcelona. En el 2019, el ‘Muñeco’ también sonó con fuerza en el Camp Nou, pero finalmente esa operación no se hizo realidad.

Tras haber conquistado la Copa Libertadores 2018 en el Santiago Bernabéu, el interés por Gallardo se acrecentó a nivel mundial y Barcelona, ante un mal momento que atravesaba, se contactó con el entrenador para manifestar su deseo de contar con él.

De hecho, el exfutbolista Mariano Juan, amigo del ‘Muñeco’, reveló que Eric Abidal, exdirector deportivo del club azulgrana, conversó con Gallardo sobre la posibilidad de asumir el mando del club azulgrana .

En ese entonces, el entrenador de River aclaró que si comenzaba la pretemporada con River, no iba a aceptar la propuesta del Barcelona. Dicho y hecho. El equipo culé tardó con la salida de Ernesto Valverde y el fichaje del ‘Muñeco’ resultó imposible.

El contexto actual no es muy distinto. Marcelo Gallardo finaliza contrato con el ‘Millonario’ recién el próximo 31 de diciembre y es muy difícil que abandone el club hasta antes de ese día . Incluso, el equipo rioplatense sigue luchando por conquistar la liga argentina, donde está muy cerca de alcanzar al líder, Talleres de Córdoba.

Con el antecedente del 2019, hay poca probabilidad de que el ‘Muñeco’ abandone el barco del River antes de cumplir sus objetivos. Sin embargo, la ilusión crece en Barcelona. Si la propuesta del club azulgrana se formaliza, la decisión final será de nadie más que Gallardo.

