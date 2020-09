Luego de la derrota de Binacional por 6-0 ante River Plate por Copa Libertadores, el técnico argentino Marcelo Gallardo fue interrogado en una conferencia de prensa, donde inconvenientes técnicos le produjeron un gran enojo. El estratega se quejó por el gran bullicio que había en las inmediaciones, lo que hizo que le cueste en reiteradas ocasiones escuchar con claridad las preguntas de los periodistas, que eran enviadas vía whatsapp como medida de prevención ante la pandemia del covid-19.

“Es muy incómodo hablar así. Escucho mucho ruido, no lo escucho bien a usted, no sé quién pregunta. Es una situación bastante incómoda para mí estar respondiendo estas preguntas”, manifestó el estratega, quien prefirió no responder la pregunta con respecto a cómo se encuentra tras la victoria de su equipo.

Algo similar ocurrió en la siguiente intervención referida a si se sintió beneficiado por no al no disputar el encuentro ante Binacional en la altura de Juliaca.

“No sabría responder. Seguramente jugar a 4 mil metros de altura para los que vienen del llano es una dificultad, pero no sabría responder la pregunta. No sería lo más fácil para nosotros jugar en la altura, pero es algo que no depende de nosotros”, explicó Gallardo.

PASO A PASO

Actualmente, River Plate se encuentra en el segundo lugar del Grupo D, con siete unidades. Solo dos menos que Liga de Quito y tres más que Sao Paulo. No obstante, Marcelo Gallardo no se encuentra seguro y afirma que aún le faltan partidos por disputar para cerrar su clasificación a la siguiente ronda.

“Nosotros estamos para competir y para intentar ganar buscando una forma y teniendo una idea. Es muy prematuro decir quiénes son los equipos que pueden llegar hasta el final. Sí comprendo que somos un equipo que tiene aspiraciones y que sigue manteniendo esa ambición. El desafío en esta primera fase es poder clasificarnos a los octavos de final. Nos quedan dos partidos más y después comenzará otra Copa Libertadores. Pero primero hay que asegurar la clasificación”, sentenció el técnico.

Los dos próximos encuentros del equipo millonario serán de local. Primero ante los brasileños el miércoles 30 de septiembre, para luego recibir el martes 20 de octubre a Liga de Quito.

EL ENOJO DE MARIO SALAS

Hace unas semanas el técnico de Alianza Lima también se incomodó durante la rueda de prensa, cuando el celular del periodista encargado de leer las preguntas sonó, mientras su dirigido hablaba.

“Usted solo tiene que leer (las preguntas). Cómo va a contestar el teléfono ¡Increíble!. Uno se sienta acá con la mejor disposición, después de un partido que perdió de forma injusta y usted contesta el teléfono”, sostuvo el estratega chileno.

Alianza Lima: Mario Salas y el incidente con periodista tras sonar celular en conferencia

La postura de Mario Salas con respecto al uso de teléfonos móviles durante una conferencia de prensa es conocida. El DT, cuando entrenó a Sporting Cristal en Perú y Colo Colo en su país, advirtió a los reporteros que, por una gesto de consideración y respeto, debían evitar utilizar estos aparatos.

