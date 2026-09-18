Marcelo Gallardo inició oficialmente este jueves 17 de septiembre su etapa como entrenador de la selección de Ecuador. El argentino fue presentado en la Casa de la Selección, en Quito, donde recibió de manos del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, la camiseta de la Tricolor como símbolo de su nuevo cargo. Con este acto comenzó formalmente el primer proceso del ‘Muñeco’ al frente de una selección nacional.

Durante su presentación, Gallardo posó junto a Egas con la camiseta de Ecuador, que lleva su nombre y está vinculada al nuevo proceso mundialista. El entrenador firmó un contrato por cuatro años y tendrá como principales objetivos la Copa América 2028 y las eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Su llegada supone un cambio de escenario para un técnico acostumbrado hasta ahora a dirigir clubes.

El ‘Muñeco’ había sido oficializado por la FEF el pasado 13 de septiembre, después de varias semanas en las que su nombre apareció como una de las principales opciones para reemplazar a Sebastián Beccacece. Según se conoció, las conversaciones incluyeron aspectos relacionados con el proyecto deportivo y las condiciones para asumir el siguiente ciclo de la selección ecuatoriana.

Un proyecto de cuatro años para Gallardo

Gallardo llegará a Ecuador respaldado por una extensa trayectoria en los banquillos, especialmente por su exitoso ciclo con River Plate. En su primera etapa con el club argentino conquistó 14 títulos, entre ellos las Copas Libertadores de 2015 y 2018. Ahora afrontará un escenario diferente, pues será la primera vez que dirija de manera permanente a una selección absoluta.

Marcelo Gallardo ya tiene la camiseta de Ecuador: así comenzó su nueva etapa al frente de la Tri. Foto: @FEFecuador

El entrenador argentino ya había explicado, antes de su presentación, qué lo llevó a aceptar la propuesta ecuatoriana. “La idea es construir un equipo con el que el pueblo se sienta identificado; eso tiene su proceso, tienen potencial y futbolistas para dar un paso más. Vamos a iniciar un proceso largo que necesita una buena estructura para que lo sostenga”, señaló a su llegada a Quito.

Gallardo y sus primeros retos con Ecuador

El nuevo seleccionador tendrá poco tiempo para comenzar a trabajar. De acuerdo con la información previa de El Comercio, su primera convocatoria será para la gira asiática que comenzará con el partido frente a Corea del Sur, el jueves 24 de septiembre, en Suwon. Después, Ecuador enfrentará a Japón el 1 de octubre y cerrará la gira el 5 de octubre ante Nueva Zelanda o Panamá.

🆕🧠🇪🇨 "LA PIEL DE MÍ PAÍS". El Muñeco Gallardo recibió la camiseta de la Selección de Ecuador en su presentación oficial como DT de La Tri... ¿Cómo creés que le irá en este nuevo desafío al ex-entrenador de River? pic.twitter.com/Hd0452swWG — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2026

Uno de los primeros aspectos que deberá definir será la conformación de su cuerpo técnico. Matías Biscay, su histórico asistente, no lo acompañará inicialmente por motivos personales, aunque existe la posibilidad de que se incorpore posteriormente. Hernán Buján sí forma parte del equipo que trabajará junto al argentino en esta nueva etapa.

Con la camiseta de Ecuador ya en sus manos, Gallardo comienza así un capítulo inédito de su carrera. El desafío será trasladar a una selección una metodología desarrollada durante años en clubes y trabajar con una generación ecuatoriana que disputó el Mundial 2026. El propio entrenador resumió la dimensión del reto durante su presentación: “No es un desafío simplemente deportivo, sino también un desafío de vida”.

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