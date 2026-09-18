La era Gallardo comenzó en Ecuador: el ‘Muñeco’ recibió la camiseta de la Tri y habló de su proyecto. Foto: @FEFecuador
La era Gallardo comenzó en Ecuador: el ‘Muñeco’ recibió la camiseta de la Tri y habló de su proyecto. Foto: @FEFecuador
Por Redacción EC

Marcelo Gallardo inició oficialmente este jueves 17 de septiembre su etapa como entrenador de la selección de Ecuador. El argentino fue presentado en la Casa de la Selección, en Quito, donde recibió de manos del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, la camiseta de la Tricolor como símbolo de su nuevo cargo. Con este acto comenzó formalmente el primer proceso del ‘Muñeco’ al frente de una selección nacional.

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