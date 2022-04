Conforme a los criterios de Saber más

El nombre de Marcelo Gallardo está inscrito en las páginas gloriosas de la historia del River Plate y, por tanto, también en las del fútbol argentino en general. El ‘Muñeco’ lo ganó absolutamente todo con el club de sus amores y su leyenda -ya con 14 títulos reluciendo en la vitrina- se sigue extendiendo hasta la actualidad. Hoy por hoy, su principal fuente de inspiración provendría también del entorno deportivo, aunque no de su mismo campo. En Argentina aseguran, de nuevo, que el entrenador del ‘Millonario’ tiene una relación sentimental con la periodista de ESPN, Alina Moine.

Tras una serie de rumores y especulaciones que provienen desde el 2019, la relación entre Gallardo y Moine ya fue confirmada, aunque no por ellos mismos, sino por sus entornos cercanos. En el programa argentino “Socios del Espectáculo” de ‘El Trece’, la panelista Luli Fernández - amiga de Alina- se encargó de confirmar el secreto a voces.

“Cuando le pregunté (a Alina Moine) si estaba de novia, me dejó de contestar. Ahí fui a otra fuente, un amigo cercano a Marcelo, que me dijo, textual: ‘Están de novios y se aman profundamente’”, fue la revelación que hizo la conductora del programa.

De esa manera, antes del partido contra Defensa y Justicia del último sábado, el nombre de Gallardo ha vuelto a revolucionar las redes sociales, pero no por un tema deportivo. El técnico de River no se ha pronunciado al respecto sobre esta supuesta relación sentimental, así como tampoco lo ha hecho Alina Moine.

Quien sí dio declaraciones a la prensa fue Geraldine La Rosa, aún esposa del ‘Muñeco’. Según la versión de la periodista Karina Iavícoli, a partir de las palabras de Geraldine, la relación del técnico argentino con la madre de sus cuatro hijos se mantiene. No se han separado ni meditan el divorcio.

“Me dijo que hace años a Gallardo lo quieren destruir, que no soportan verlo como número uno y que es un plan sistemático en su contra. Quieren sacarlo de donde está, dijo Geraldine, y aseguró que sigue con él. ‘Seguimos juntos’, me dijo”, narró la periodista.

La polémica se ha extendido y únicamente Marcelo Gallardo conoce la verdad de todo. Lo cierto es que el ‘Muñeco’, por ahora, ha preferido mantenerse al margen de esta situación y no decir ninguna palabra sobre el tema. Él se mantiene concentrado en seguir haciendo historia con River Plate y no descansará.

¿Quién es Alina Moine?

Nacida en la tierra de Lionel Messi -Rosario, Santa Fe- Alina Moine se introdujo en el mundo del periodismo deportivo desde muy joven. De hecho, en una entrevista con La Nación, realizada en febrero del presente año, contó que estudiaba materias de ciencias exactas en un colegio técnico por las mañanas, mientras que por las tardes hacía teatro, periodismo, televisión, cine y fotografía.

El deporte siempre le ha apasionado. Se crio en un ambiente netamente deportivo. Pero también le gustaba mucho la biotecnología, por lo que fue difícil renunciar a ese sueño para emprender otro en el periodismo deportivo.

“En ese momento miraba Fox (Sports) y deseaba trabajar ahí pero lo veía imposible” , contó en la entrevista. En sus inicios, trabajó en un programa de radio en Rosario y luego hizo notas en la cancha. “Una cosa fue llevando a la otra”, dijo. Y finalmente su sueño se hizo realidad.

Después de pasar un casting, Moine empezó a trabajar en Fox Sports en 2004. “Tuve la fortuna de debutar en el programa que miraba en la tele desde Rosario”, expresó a La Nación. Se mantuvo en esa cadena deportiva hasta el 2018 y, desde hace dos años, pertenece a ESPN, donde conduce los programas Sportcenter AM y Sportcenter Night.

Alina Moine en sus inicios en Fox Sports | Foto: Captura

Uno de los capítulos más importantes de su carrera fue cuando entrevistó a nada menos que Diego Armando Mardona, ídolo del fútbol argentino. Alina tuvo la oportunidad de charlar con el ‘Pelusa’, lo cual calificó como el reto más especial y difícil de su profesión.

“En el Mundial 2014, en Brasil, me lo crucé muchas veces porque Diego trabajaba para la televisión de Venezuela y tuve la posibilidad de hacerle una entrevista mano a mano, de una hora. Creo que será muy difícil superar esa posibilidad que me dio mi profesión y mucho más ahora que Diego no está porque no va a haber una segunda oportunidad”, contó a La Nación.

En todo este tiempo, Alina también ha trabajado como modelo e incluso se ha desenvuelto como actriz en Argentina, lo cual le gustaría seguir haciendo. “Me di el gusto de hacer algunas cosas, una de las últimas fue una participación en El Host, con Adrián Suar. Hoy, con mi agenda sería imposible pero, quizás, algunas escenas en algún capitulo de una serie estaría bueno. Es un lindo hobby”, sostuvo en la entrevista.

Su vínculo con Gallardo

Todo comenzó en diciembre del 2018 en una fiesta que River Plate organizó para celebrar el título de la Copa Libertadores, que le habían ganado a su clásico rival (Boca Juniors) en los días anteriores en Madrid. Alina Moine, desde Fox Sports, condujo los festejos del ‘Millonario’ y entrevistó al mayor responsable del éxito, Marcelo Gallardo, en medio del júbilo monumental.

Tras miradas y complicidad en ese evento, los rumores de un posible romance entre el entrenador y la periodista no tardaron en aparecer al siguiente año, menos aún tras conocerse luego que Geraldine La Rosa y Marcelo Gallardo se habían separado.

Todo comenzó en la celebración de diciembre del 2018 tras la consagración en Copa Libertadores | Foto: Captura

Sin embargo, Moine se encargó de desmentir públicamente la supuesta relación con Gallardo. “ Simplemente voy a decir que lo que dijeron no es verdad. Y que de mi vida prefiero no hablar, elijo cuidarla de lo externo”, señaló. El entorno del DT también hizo lo propio.

Meses después, el ‘Muñeco’ y su esposa Geraldine La Rosa se convirtieron en padres por cuarta vez, tras darle la bienvenida al mundo al pequeño Benjamín. No obstante, últimamente han vuelto a surgir rumores de su separación y, a más de tres años de aquella fiesta de River, Gallardo y Moine han sido vinculados sentimentalmente otra vez.

El entrenador de River no suele hablar de su vida personal, por lo que muy probablemente no de declaraciones sobre ese vínculo. Por su parte, se espera que Alina Moine se pronuncie como lo hizo en 2019 y así disipar todas las dudas. Mientras tanto, la pelota sigue rodando y el entrenador del ‘Millonario’ busca seguir celebrando triunfos con su equipo.

