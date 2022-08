Defensa y Justicia y River Plate se volverán a ver las caras, ahora en la Copa Argentina. En la previa del partido, Sebastián Beccacece, técnico del equipo del ‘Halcón’, recordó la polémica que tuvo con Marcelo Gallardo en el duelo por la Liga Profesional de hace algunos meses.

“¿Qué hace, está loco?”, fueron las palabras, por entonces, de Marcelo Gallardo, lo que generó la incomodidad de Beccacece. Aquella noche hubo discusiones en el campo de juego y también los pasillos del estadio.

“Me enojo y respondo lo que gesticula Marcelo porque me pareció desubicado. Nada más que eso. Se cree con la autoridad moral para decirle al otro si está bien o está mal cuando hay otro que imparte justicia, me pareció un acto arrogante y yo respondí”.

“No importa quien está enfrente, si tienes 100, 14 títulos o no ganaste ninguno. Me parece que para que uno genere en el otro la autoridad de qué hay que hacer, a lo largo del tiempo uno debe tener una ética y moral intachables, y eso no ha pasado. Marcelo tuvo situaciones increíbles a lo largo de su carrera. Está instalado que al que gana no se lo toca, y es algo más particular”, agregó Beccacece en entrevista a ESPN.

Más del encontronazo entre Gallardo y Beccacece. Muy caliente todo.pic.twitter.com/3XndXelqnT — La Página Millonaria (@RiverLPM) June 6, 2022

Con respecto al partido del 5 de junio, Marcelo Gallardo se defendió en esa conferencia de prensa, indicando: “Solo no me gustó la actitud que tuvo de meterse dentro del campo y se lo hice saber”.