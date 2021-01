River Plate y Marcelo Gallardo se juegan la vida mañana ante Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores. En la ida los ‘Millonarios’ cayeron goleados 3-0 y, según propias palabras del ‘Muñeco’, es una misión casi imposible revertir el marcador. En la previa del partido, el técnico brindó una conferencia de prensa.

Gallardo habló de su continuidad en los ‘Millonarios’ e hizo un mea culpa sobre los dos últimos partidos en los que perdió. “Lamentablemente, en etapas de definición los errores los sentís mucho más. Eso genera preocupaciones en la actualidad del equipo: parecería que somos un desastre y no lo somos. Somos un equipo que ha cometido errores en estos dos partidos”, aseguró el ‘Muñeco’.

Da la cara

En otro momento de la conferencia, Marcelo Gallardo fue consultado sobre sus detractores y su respuesta fue tajante. “No me corresponde ponerme en un lugar de víctima. Hace 6 años y pico que estoy acá y he sabido convivir con situaciones favorables y desfavorables. Estoy en un club que exige demasiado, que nos expone demasiado. A lo largo de estos años aprendí a no comerme los elogios desmesurados que suelen venir cuando estás victorioso. Estoy en un lugar donde sé que si ganás tenés buena crítica y si perdés es mala. La crítica bien intencionada es valedera, es buena y es noble, pero a la crítica malintencionada he aprendido a no darle ni cinco de pelota porque no tiene sustento, no tiene argumentos y no creo en esos análisis tan fríos”, indicó el técnico de River Plate.

Sobre los rumores de su continuidad en River Plate y los pedidos de algunos hinchas de dar un paso al costado, Marcelo Gallardo indicó: “Los que están esperando, seguirán esperando porque yo tengo convicciones, sé de dónde vengo, sé lo que me costó estar acá, cómo trabajo y cómo es mi grupo de jugadores. No me va a cambiar nada un resultado de fútbol por más malo que sea. Que me sigan esperando. No me va a dañar un partido de fútbol”, finalizó.

