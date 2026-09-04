Marcelo Gallardo tendrá un nuevo desafío en su carrera. El entrenador argentino se convertirá en el nuevo técnico de la selección de Ecuador, luego de alcanzar un acuerdo total en los aspectos deportivos y económicos con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

La información fue confirmada por el periodista especializado en mercado de pases César Luis Merlo, quien señaló que el entendimiento entre las partes contempla un contrato por cuatro años para que el ‘Muñeco’ lidere el proceso ecuatoriano con miras a la Copa del Mundo de 2030.

A sus 50 años, Gallardo asumirá por primera vez el comando de una selección nacional. El argentino llegará al banquillo ecuatoriano después de construir una destacada trayectoria como entrenador de clubes.

El ‘Muñeco’ reemplazará a Sebastián Beccacece, quien dejó el cargo luego de finalizar su participación con Ecuador en el Mundial 2026.

Ecuador cerró el acuerdo con Gallardo

Las negociaciones fueron encabezadas por el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, junto con los representantes y el entorno cercano del entrenador argentino.

Las partes consiguieron resolver las diferencias económicas que habían retrasado el cierre del acuerdo y finalmente estructuraron el proyecto deportivo que tendrá a Gallardo como principal responsable.

Marcelo Gallardo tiene competidor para dirigir a la selección de Ecuador. (Foto: Getty Images)

El contrato tendrá una duración de cuatro años, por lo que el entrenador estará vinculado al proceso ecuatoriano durante el camino hacia el Mundial 2030.

¿Cuándo debutará Marcelo Gallardo con Ecuador?

Gallardo tendrá poco tiempo para esperar antes de ponerse al frente de la selección ecuatoriana. Su primera concentración llegará durante la fecha FIFA de septiembre, cuando Ecuador realizará una gira por Asia.

El debut del entrenador argentino está programado para el jueves 24 de septiembre, cuando Ecuador se enfrente a Corea del Sur en el Estadio Suwon World Cup.

Será el primer partido de Gallardo como entrenador de una selección nacional y también su primera oportunidad para comenzar a implementar su idea de juego con el plantel ecuatoriano.

Después del encuentro ante Corea del Sur, la delegación ecuatoriana viajará a Japón para disputar su segundo amistoso de la fecha FIFA.

El partido frente al seleccionado japonés está previsto para el jueves 1 de octubre en Yokohama.

🚨[EXCLUSIVO] Marcelo Gallardo es el nuevo entrenador de Ecuador.

*️⃣Acuerdo total en lo deportivo y económico. Firmará por 4 años y debutará en la gira por Asia. #TratoHecho pic.twitter.com/eoN9J67TcW — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 4, 2026

La gira asiática tendrá un tercer compromiso el lunes 5 de octubre, aunque el rival todavía deberá definirse entre Panamá y Nueva Zelanda.

Primeros partidos de Gallardo con Ecuador

24 de septiembre: Ecuador vs. Corea del Sur, en Suwon.

1 de octubre: Ecuador vs. Japón, en Yokohama.

5 de octubre: Ecuador vs. Panamá o Nueva Zelanda.

Copa América 2028 y Mundial 2030, los grandes objetivos

Los tres amistosos serán la primera prueba para Gallardo y su nuevo cuerpo técnico. El entrenador tendrá la posibilidad de observar a los futbolistas disponibles, evaluar alternativas y comenzar a establecer los conceptos que pretende para su selección.

El gran objetivo del proyecto será preparar a Ecuador para afrontar la Copa América 2028 y, posteriormente, las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030.

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