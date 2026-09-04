Marcelo Gallardo fue despedido de Al-Ittihad. (Foto: Getty Images)
Marcelo Gallardo fue despedido de Al-Ittihad. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Marcelo Gallardo tendrá un nuevo desafío en su carrera. El entrenador argentino se convertirá en el nuevo técnico de la selección de Ecuador, luego de alcanzar un acuerdo total en los aspectos deportivos y económicos con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

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