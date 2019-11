El éxito de Marcelo Gallardo genera admiración en todo el mundo, al punto de que algunos clubes fuera de la Argentina estarían preguntando por él.

En los últimos días, comenzó a tomar fuerza un supuesto interés del FC. Barcelona por el entrenador de River Plate. Sin embargo, en conferencia de prensa, el Muñeco ha desmentido esta situación.

“No he escuchado a nadie concretamente, ninguna otra parte se presentó para hacer una gestión iniciativa sabiendo que estamos en una instancia de mucha importancia para la institución, jugando partidos definitorios”, sostuvo Gallardo.

El técnico del Millonario agregó que es nada lo desenfocará de los objetivos que tiene por delante, en relación a la final de la Libertadores que disputará ante Flamengo el próximo 23 de noviembre.

🎙️ Gallardo: "No existe nada que me desenfoque de los objetivos que tenemos por delante". pic.twitter.com/s80hrcR2UJ — River Plate (@RiverPlate) November 8, 2019

Del mismo modo, agregó estar concentrado en todo lo que es River. “No me puedo dejar llevar por eso. No lo hice y no lo voy a hacer. No me puedo hacer eco de los rumores, no he escuchado ninguna persona que haya venido a sugerirme un encuentro o un análisis sobre mi futuro. No es el momento para hacerlo”, aseveró.

“Disfruto mucho más de esta etapa como entrenador que la de jugador. Jugar es lo más lindo que hay, pero, por las lesiones, yo sufrí más de lo que disfruté. Creo que gracias a eso hoy tengo una fortaleza interna mayor”, finalizó.

🎙️ "Disfruto mucho más de esta etapa como entrenador que la de jugador. Jugar es lo más lindo que hay, pero, por las lesiones, yo sufrí más de lo que disfruté. Creo que gracias a eso hoy tengo una fortaleza interna mayor". pic.twitter.com/oXirRb1MfI — River Plate (@RiverPlate) November 8, 2019