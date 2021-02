El dolor por la muerte de Santiago García sigue fresco. De hecho, los que conocieron al ‘Morro’ continúan lamentando su partida. Como el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, que conoció al uruguayo cuando formó parte del Nacional, en su etapa de futbolista.

“Cuando fui a jugar a Nacional, él tenía 20 años. Era un chico con muchas condiciones, un chico lleno de energía, de buena energía. No tuve la posibilidad de seguir generando un vínculo con él, después de mi experiencia de haber compartido campo de juego con él”, confesó el ‘Muñeco’ en rueda de prensa.

Asimismo, Gallardo contó que, más allá de la poca comunicación, existía una buena relación. “Teníamos una buena química, un buen diálogo. Ese año que compartimos lo recordamos bastante bien, porque yo tenía muy lindos recuerdos de él”, añadió.

Por otro lado, el técnico del ‘Millonario’ evidenció el dolor por el adiós del ‘Morro’ García, quien decidió acabar con su vida, motivado por la depresión. “No puedo salir todavía del shock que me generó la noticia, de la tristeza y el dolor que me generó, y eso es muy fuerte”, indicó.

Entre otras cosas, el argentino no aseguró su continuidad en River Plate. “Tengo que ver si estamos alineados, si hay un deseo de seguir involucrándonos en todos los sentidos para darle continuidad a un proceso muy exigente. Dejamos un vara muy alta que involucra esfuerzo y desgaste”, señaló sobre el tema.

El River Plate de Marcelo Gallardo chocará este miércoles 10 de febrero con Defensores de Pronunciamiento, por la primera ronda de la Copa Argentina.