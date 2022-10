Cuando Ramón Díaz, ídolo riverplatense, abandonó sorpresivamente el barco del equipo en el 2014, nadie pensaba que su sucesor Marcelo Gallardo -un novato del banquillo en ese entonces- podría terminar la misión de resucitar a un River Plate que solo tres años atrás había tocado fondo con un descenso histórico. Pero el ‘Muñeco’ estaba predestinado a hacerlo. Y no solo resucitó al ‘Millonario’; sino que lo llevó a la gloria un sinfín de veces en ocho años llenos de júbilo. Pero todo tiene su final.

Antes de recalar en River, Marcelo experimentó lo que es ser estratega por primera vez en el Nacional de Uruguay. No le fue nada mal. Conquistar el título del campeonato charrúa en el 2012 no se trató de ninguna casualidad. Con ese primer trofeo ya estaba dando señales del exitoso DT en el que se convertiría.

Es a partir del 2014 que la carrera de Gallardo dio un giro necesario y trascendental. El ‘Muñeco’, con solo dos años de experiencia como entrenador, asumió la enorme responsabilidad de reemplazar a Ramón Díaz en el banquillo riverplatense y comenzar así una nueva aventura. El resto es historia conocida.

Tomar las riendas de un equipo histórico, pero recién ascendido y con mucha hambre de títulos, representa un abismal reto para cualquiera, más aún con la inexperiencia en contra. Pero Gallardo no se acobardó. Caminó por un buen sendero y logró devolverle la esencia triunfadora a River, ganando todo lo que estuvo a su alcance.

Marcelo Gallardo es el entrenador más exitoso en la historia de River Plate | Foto: AFP / JUAN MABROMATA

De hecho, en su primera temporada en el club, se consagró campeón invicto en la Copa Sudamericana. El equipo rioplatense volvía a ser feliz con él al mando. 17 años de sequía a nivel internacional llegaron a su fin. Con poco, ya lograba mucho. Y, desde entonces, más sueños comenzaron a tejerse de la mano del ‘Muñeco’.

Gallardo no se cansó de liderar más vueltas olímpicas en River Plate y logró convertirse en el técnico más ganador en la historia del club. De hecho, en su palmarés luce 14 títulos con el ‘Millonario’, de los cuales dos son de Copa Libertadores: ganó en el 2015 tras vencer a Tigres en la final; y se consagró en el 2018 con un histórico triunfo sobre su archirrival, Boca Juniors.

Año Títulos Total 2014 Copa Sudamericana 1 2015 Recopa Sudamericana, Copa Libertadores y Copa Suruga Bank 3 2016 Copa Argentina y Recopa Sudamericana 2 2017 Copa Argentina y Supercopa Argentina 2 2018 Copa Libertadores 1 2019 Copa Argentina, Supercopa Argentina y Recopa Sudamericana 3 2021 Primera División Argentina y Trofeo de Campeones 1

Un destino asegurado

El ‘Muñeco’ consiguió levantar así los cimientos de un River ofuscado. Su enorme éxito le aseguraba seguir al mando del equipo el tiempo que quisiera. Pero él decidió despedirse después de ocho años triunfales, en los que logró dejar su huella estampada no solamente con títulos.

Si hablamos de Gallardo, hablamos sin duda de uno de los ciclos más exitosos de Sudamérica y el mundo. El DT argentino dirigió un total de 422 partidos, en los que obtuvo 227 victorias, 111 empates y 84 derrotas. Con esos números, llevó a River a la cima más de una vez.

En cuanto a su historial con el máximo rival, Boca Juniors, el ‘Muñeco’ se hizo cargo de 26 Superclásicos: 8 victorias, 11 empates y 7 derrotas. En esos duelos directos, además, celebró 26 goles a favor y encajó 22 tantos (+4).

🔎 Marcelo Gallardo en River Plate:



⚔️ Partidos: 422

✅ V-E-D: 227-111-84

📊 Efectividad: 62,5%



🥇 14 títulos:



🏆🏆 Libertadores

🏆🏆🏆 Recopa

🏆 Sudamericana

🏆 Suruga Bank

🏆🏆🏆 Copa Argentina

🏆🏆 Supercopa Argentina

🏆 Liga Argentina

🏆 Trofeo de Campeones pic.twitter.com/DrNj3k5IXN — Sofascore Latin America (@SofascoreLA) October 13, 2022

Más allá de estas estadísticas, Marcelo siempre logró explotar al máximo las virtudes de su equipo. Pasaron muchos jugadores por él -muchos se fueron, otros llegaron- y él mantuvo la esencia ganadora del ‘Millonario’ con los que tenía a su disposición. Incluso, sin arqueros gestaba victorias épicas.

A River le dio una identidad fuerte y muy especial. La tranquilidad casi siempre estuvo a su favor. No se cansó de estudiar minuciosamente a sus rivales y, a partir de ahí, emplear el sistema más conveniente. No se cerró con solo un método y no tuvo problemas en variar su esquema con tres o cinco defensores, con dos volantes, o incluso con tres ‘9′ en busca de salvar un resultado. Como él, muy pocos.

Después de más de ocho años de gloria que quedarán para siempre en la historia de River y del fútbol, Marcelo Gallardo anunció el final de su ciclo como entrenador del Club.



𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗧𝗢𝗗𝗔 𝗟𝗔 𝗩𝗜𝗗𝗔. ⚪️❤️⚪️ pic.twitter.com/5n2LfIS3wA — River Plate (@RiverPlate) October 13, 2022

“Haré una breve pausa”, dijo Gallardo este jueves en su conferencia de despedida. La decisión ya está tomada. Pero pronto regresará. Muy probablemente ya no a River, pero sí a un destino igual de agradable. Tiene el respaldo total de esta etapa dorada con el cuadro rioplatense.

De hecho, en medio de sus andanzas con el ‘Millonario’, el ‘Muñeco’ fue pretendido varias veces en Europa. Principalmente, su nombre resonó con fuerza como opción a entrenar en Barcelona. Finalmente, él se quedó en River, pero lo más probable es que cuando vuelva, lo haga en el ‘Viejo Continente’, donde nunca desapareció del radar y menos ahora que acaba de bajar el telón con el cuadro argentino. Sea como fuere, decida lo que decida, él tiene la garantía de un futuro igual de exitoso que su pasado y presente.