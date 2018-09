Real Madrid: Marcelo zanjó tema sobre su continuidad en el club español

Marcelo es pieza clave en Real Madrid, equipo al que llegó en el 2006 cuando solo tenía 18 años. En el último mercado de fichajes, el lateral izquierdo fue relacionado con Juventus, en especial luego de la llegada de Cristiano Ronaldo al club italiano. A raíz de ello, el brasileño se refirió a su presente y futuro.

El lateral izquierdo, de 30 años, 12 de ellos en el club blanco, habló largo y tendido con la "Tertulia Magazine" de Real Madrid TV.

"Es un tema que no hay que dar énfasis, estoy muy contento en el Madrid, es mi casa, tengo muchos años de contrato y soy muy feliz aquí, es el mejor club del mundo y yo quiero siempre jugar en el mejor del mundo. Desde que vine siempre hay rumores y es difícil tener que demostrar que quiero estar, que puedo jugar en el Madrid, siempre doy el máximo", expresó.

En otro momento, Marcelo dijo que el tema de la edad no le preocupa y que cada temporada la inicia desde cero y enfocado en lograr nuevos objetivos.

"Yo sigo haciendo mi trabajo como he dicho, todas las temporadas demuestro lo que soy, disfruto de jugar aquí, del vestuario. Dejo todo en el campo, hago todo lo posible para hacer feliz a la afición. La edad llega para todos, pero te tienes que cuidar. 40 es muy difícil. Quiero jugar muchos años en el Madrid y me cuidaré mucho más de lo que me cuidé con 18, y luego ya vendrán otros laterales. Tengo mi cabeza muy tranquila, quiero seguir jugando y no estoy tan mayor. Mucha gente se esconde detrás de las redes sociales para decir tonterías y crean cosas que no hay. Hay muchas cosas que he visto que son tonterías, pero estoy ilusionado como Vinícius, como si tuviera 18 años, me quedo aquí hasta el final", indicó.

El carismático jugador del Real Madrid ha generado críticas de la prensa especializada por su inicio de temporada en la que se le notó algo lento en la cobertura y falto de agresividad en la marca, algo que los rivales aprovecharon para generar peligro en el arco madridista.

"En mi cabeza no entra la crítica, cuando haces una cosa buena la gente te pone arriba. En mi cabeza no entra nada. Cuando estoy mal sé que tengo que mejorar, y cuando estoy bien también tengo que mejorar. No me afectan las críticas para nada, sé cuándo tengo que dosificarme", concluyó.

Marcelo no ha sido convocado a la selección brasileña para esta fecha FIFA, por lo que aprovecha sus días de entrenamientos en el Real Madrid, buscando corregir sus errores en el arranque de temporada.