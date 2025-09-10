La emoción de Bolivia por la clasificación al repechaje del Mundial 2026 es inacabable. Marcelo Martins, máximo goleador de ‘La Verde’ con 31 tantos, no fue ajeno a los festejos.

Martins se retiró de la selección de Bolivia en noviembre del 2023 en la derrota por 3-0 ante Uruguay, pero no descartó volver a vestirse de corto para disputar la repesca.

“Lo estoy disfrutando al máximo, no me la creo. Yo necesitaba retirarme, necesitaba un tiempo en mi carrera. Hoy, con esta felicidad que los chicos de la selección nos están dando, te motivan a muchas cosas, vamos a ver qué pasa más adelante”, mencionó.

Con 38 años, el exdelantero no pierde la ilusión de jugar un Mundial con su selección.

“Si Dios quiere y lo permite, así va a ser. Me siento bien para poder volver. Vamos a ver qué pasa. Yo disfruto de esto al máximo y vamos a analizarlo bien”, expresó.

El delantero Marcelo Martins analiza salir del retiro para jugar el repechaje con Bolivia 🇧🇴.



🗣️: “Vamos analizarlo bien, es lo mejor que te puedo decir en este momento. Yo siempre estoy con la ‘Verde’, solo hay que conversarlo bien”, declaró. pic.twitter.com/INXdNkXwHf — Italo Villafuerte (@italocvillafue2) September 10, 2025

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.