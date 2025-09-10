La emoción de Bolivia por la clasificación al repechaje del Mundial 2026 es inacabable. Marcelo Martins, máximo goleador de ‘La Verde’ con 31 tantos, no fue ajeno a los festejos.
MIRA | ¿Final de la Sudamericana en Lima?: Por qué Bolivia perdería la sede, qué complica al Estadio Nacional y por qué es clave Shakira
Martins se retiró de la selección de Bolivia en noviembre del 2023 en la derrota por 3-0 ante Uruguay, pero no descartó volver a vestirse de corto para disputar la repesca.
“Lo estoy disfrutando al máximo, no me la creo. Yo necesitaba retirarme, necesitaba un tiempo en mi carrera. Hoy, con esta felicidad que los chicos de la selección nos están dando, te motivan a muchas cosas, vamos a ver qué pasa más adelante”, mencionó.
Con 38 años, el exdelantero no pierde la ilusión de jugar un Mundial con su selección.
“Si Dios quiere y lo permite, así va a ser. Me siento bien para poder volver. Vamos a ver qué pasa. Yo disfruto de esto al máximo y vamos a analizarlo bien”, expresó.
***************
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
Contenido sugerido
Contenido GEC