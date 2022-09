Nuevo destino, nuevo reto. Marcelo Vieira da Silva jugará esta temporada en el Olympiacos, así lo anunció este viernes el club de la liga griega. El lateral izquierdo quedó libre tras acabar su contrato con el Real Madrid, equipo con el cual realizó historia.

El brasileño de 34 años se despidió del club blanco como el jugador con más títulos de la historia de la entidad tras estar durante 14 años. Marcelo levantó un total de 25 trofeos, entre ellos cinco Champions League y seis ligas españolas.

En el comunicado, el club heleno no precisa los detalles del contrato, ni el tiempo que jugará en la liga griega, ni el salario que tendrá el futbolista brasileño.

Cabe destacar que, el Olympiacos jugará esta temporada en la Europa League, el segundo torneo continental, en el grupo G, junto a Qarabag, Friburgo y Nantes.

El recorrido futbolístico de Marcelo

Marcelo se despidió del Real Madrid en un emotivo acto a mediados de junio, donde ya indicó que su intención era seguir jugando al fútbol.

“No he pensado en retirarme, creo que aún puedo jugar y bien”, dijo ese día, poco después de haber logrado la 5ª Champions con el Real Madrid en París, tras vencer 1-0 al Liverpool, un partido en el que el lateral, que perdió protagonismo en las últimas dos temporadas, no jugó.

“El mundo no acaba ahora, no voy a dejar de vivir por salir del Real Madrid. Hay cosas bonitas que he aprendido en la vida fuera del fútbol. Hemos decidido esto en conjunto y hoy es un día de alegría. Siempre estaré con el Madrid, vaya donde vaya seré un aficionado más. No podía estar en el Madrid sin aportar y quería salir por la puerta principal, mirando a la cara de todos y saludándoles”, explicó sobre su marcha.

Con el Real Madrid, al que llegó en 2007 procedente de Palmeiras, disputó 546 partidos, en los que marcó 38 tantos.