Marcelo Salas tuvo una conversación con ‘Radio ADN’ en la que habló sobre cómo han cambiado las prioridades de los futbolistas y el compromiso de las nuevas generaciones. El goleador y referente de la selección de Chile en los años noventa tuvo una dura crítica hacia los jóvenes.

El ‘Matador’ lamentó la falta de interés por una parte de las divisiones menores, quienes son los llamados a representar a ‘La Roja’ en los próximos procesos mundialistas. Salas recordó sus inicios en la selección de Chile sub 20 y señaló que se deben cumplir con los procesos para lograr un equipo competitivo.

“Muchas veces cuando juega un sub 20 piensas ojalá que cumpla 45 minutos. Después lo sacas o termina siendo parte importante del equipo como nos ha pasado en Temuco con un par de jugadores. Lo fundamental es la actitud y ganas de querer ganarse el espacio, pero algunos chicos parece que no tienen ganas y se conforman con el sueldo, el auto y los tatuajes”, lamentó el ‘Matador’ Salas.

Marcelo Salas fue uno de los futbolistas que llevó a la selección de Chile al Mundial de Francia 1998 y aseguró que se necesita descentralizar el fútbol porque talento hay en el país sureño. “Puedo hablar con autoridad de lo que pasa en Temuco, no en todo el país. Tenemos jugadores que se matan y se mueren por ganarse la camiseta, se les notan las ganas de crecer y triunfar, y a otros no se les nota tanto, o se demoran más y pierden años de su carrera”, agregó el exfutbolista.

Show Player

¿Copa América en Chile?

Por otro lado, Marcelo Salas habló sobre la posibilidad que Chile albergue la Copa América. La crisis social en Colombia derivó a salida como uno de los países sede, mientras que en Argentina la ola de contagios por COVID-19 determinó una nueva cuarentena estricta.

“Es bien difícil. No hemos sido capaces de abrir los estadios en el campeonato, si logran hacer la copa sería lindo, pero si no hay esfuerzos para que los dirigentes podamos ir al estadio, cómo vas a organizar la Copa América. Si abres el país para Copa América es netamente un tema político y de conveniencia. Deportivamente siempre es lindo recibir futbol internacional, pero las condiciones no están dadas, todavía estamos con la pandemia y ni siquiera hay algún porcentaje habilitado de los estadios. Es complicado”, concluyó el exfutbolista.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT