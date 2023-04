Marco Reus renovó una temporada más con Borussia Dortmund

Marco Reus, de 33 años, renovó este jueves por una temporada su contrato con el Borussia Dortmund, club en el que se formó en los años 1990 y donde juega desde 2012.

Marco Reus ha ganado dos Copas de Alemania pero nunca ha logrado el título de campeón de liga, al llegar a la región del Ruhr en 2012, inicio de la década de hegemonía muniquesa 2012-2022.

Capitán del equipo desde 2018, Reus ha anotado 161 goles en partidos oficiales con los colores amarillo y negro, siendo el segundo mejor goleador de la historia del club, a 16 goles del récord de Alfred Preissler (177) entre los años 1940 y 1950.

“Tenemos ante nosotros un gran objetivo, que necesita toda nuestra concentración: deseamos ser campeones de Alemania y por eso necesitamos a cada uno de los miembros del Borussia”, explicó Reus, citado en el comunicado.

A cinco jornadas para el final de la Bundesliga, el Dortmund ocupa el trono de líder del campeonato con un punto de ventaja sobre el Bayern Múnich, y tiene las cartas en su mano para ganar su primer título de campeón desde la primavera 2012.

“Me alegro por esta renovación de mi contrato por una temporada, porque siempre he dicho que en lo ideal, no desearía jugar en otro club que no sea el BVB en mi carrera”, añadió Reus, que tendrá 35 años al final de esta extensión de su contrato.

Después de tres temporadas en el Borussia Monchengladbach de 2009 a 2012, Reus volvió a Dortmund, donde fue formado entre 1995 y 2005.

Su carrera ha estado llena de lesiones, como la que sufrió en el tobillo izquierdo durante el último partido de preparación del Mundial-2014 contra Armenia y que le privó de proclamarse campeón con la Mannschaft en Brasil varias semanas más tarde.

