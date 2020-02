La presencia de Zlatan Ibrahimovic, en el campo de juego, se siente. El delantero sueco de 38 años es, entre otras cosas, cinturón negro en Taekwondo. Es normal, entonces, que sean pocos los jugadores que se atrevan a chocar con él. Sin embargo, Marcos Rojo lo desafió en el vestuario del Manchester United cuando eran compañeros en el club inglés.

“Jugamos juntos en el Manchester United. Y ahí le tenían terror. Me acuerdo de que en la Copa América de Estados Unidos, con la Selección, Pastore y el Pocho Lavezzi, que habían jugado con Zlatan en el PSG y eran amigos, me dicen: 'Tenés cuidado con él porque si te apichonás y sos calladito, te come. Por eso, cuando él llegó al club yo ya sabía cómo era”, contó Rojo en una entrevista en Cielosports, en La Plata, Argentina.

A pesar de conocer su carácter, el defensor argentino no tuvo miedo en enfrentarlo.

“Era bravísimo. Yo con él tenía la mejor, porque sabía cómo era. Hasta que un partido por la UEFA League, la que fuimos campeones (2016/17), estábamos jugando de locales contra el Rostov. Habíamos empatado en Rusia y estábamos ganando y así pasábamos de ronda. Por eso tocábamos la pelota, porque ya lo teníamos cocinado. Pero él quería siempre que se la tiraran todas. Así que la pelota me llegó a mí y en vez de dársela, se la pasé a Paul [Pogba]. ¡Pará qué! Me empezó a gritar, a levantar la mano, me decía de todo. En español, en inglés... ¡Viste que habla todos los idiomas! Y yo agarro y le digo: '¿Qué te pasa, narigón? Cerrá el orto...”, siguió contando.

“¿Todo eso en medio del partido?”, preguntó el periodista.

“Sí, ahí, los dos a los gritos en medio de Old Trafford. Nos seguimos puteando. Esto en el primer tiempo, eh. Vamos al vestuario y en el camino digo: ‘Ahora éste me va a agarrar, me caga a palos’. Porque mide dos metros, es karateca. Lo tengo que primerear, porque me mata. Entonces llego, voy a mi lugar y él se sentaba enfrente justo. Me siento en el piso, me estoy haciendo que me saco los botines, no me los saco por las dudas... Y entra él, así enojado, y yo salto así de una: “Vos, cerrá la boca, no me grités más...”. Nos empezamos a putear y los ingleses se quedaron ahí, porque nadie le decía nada.”, agregó Rojo.

En plena pelea, el entrenador, quien se había dado cuenta de las discusiones en la cancha, ingresó al vestuario. Fue José Mourinho quien se puso en medio para detener el problema.

“Viene Mourinho así, plum, le pega al coso... “Basta, cállense los dos”. Los ingleses agarrándome y yo haciendo como (el gesto de agarrame que lo mato)... Un quilombo. Los ingleses después de ese día terror me tenían, diciendo, éste está loco...", finalizó el flamante fichaje de Estudiantes de La Plata.

Marcos Rojo regresó a Argentina y ahora jugará junto con Javier Mascherano en Estudiantes. El lunes 17 hará su debut frente a Defensa y Justicia por la Superliga argentina.

