Estudiantes de La Plata recibió una noticia importante antes de visitar a Flamengo por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor del conjunto argentino y habilitó a Marcos Rojo para disputar el encuentro de vuelta, que se jugará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. La resolución llegó este miércoles, a poco más de 24 horas del compromiso decisivo.

El defensor había quedado fuera de la convocatoria para el partido de ida después de que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) rechazara su inscripción. Ante esta decisión, Estudiantes recurrió al TAS con el objetivo de revertir la medida y contar con el futbolista en una instancia determinante del certamen continental. Finalmente, el tribunal deportivo resolvió a favor del club platense.

El TAS le dio la razón a Estudiantes y habilitó a Marcos Rojo para la revancha contra Flamengo. Foto: @DSports

La situación se originó tras la incorporación de Marcos Rojo procedente de Racing, en una operación concretada con el mercado de pases cerrado. Estudiantes había buscado reforzar su defensa central debido a las suspensiones de sus zagueros titulares y logró avanzar con la inscripción del futbolista ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sin embargo, la habilitación no fue aceptada por la Conmebol, lo que obligó al Pincha a llevar el caso ante el tribunal deportivo.

¿Marcos Rojo será titular ante Flamengo?

Con la autorización del TAS, el defensor quedó a disposición de Alexander Medina para la revancha en Brasil. No obstante, su presencia desde el inicio todavía depende de la decisión del entrenador, quien deberá evaluar su estado y las necesidades del equipo para un encuentro que definirá el pase a la final. Rojo ya había debutado con la camiseta de Estudiantes frente a San Lorenzo, pero ahora la incógnita pasa por saber si integrará el once titular o aguardará su oportunidad en el banco de suplentes.

El Club Estudiantes de La Plata informa que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) resolvió favorablemente la medida cautelar solicitada por nuestra institución, disponiendo la admisión de Marcos Rojo en la Lista de Buena Fe de la CONMEBOL Libertadores 2026. De esta manera, el futbolista se encuentra disponible para el encuentro de mañana ante Flamengo, correspondiente al partido de vuelta de las semifinales de la competición. — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 21, 2026

El partido entre Estudiantes y Flamengo se disputará este jueves en el Maracaná y definirá a uno de los finalistas de la Copa Libertadores. En la ida, jugada en La Plata, ambos equipos igualaron 0-0, por lo que la serie permanece abierta. Si vuelven a empatar en el encuentro de vuelta, la clasificación se resolverá mediante una tanda de penales. En ese escenario, la habilitación de Rojo representa una alternativa adicional para el conjunto argentino en su intento de avanzar a la definición continental.

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