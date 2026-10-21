Estudiantes apeló y consiguió el visto bueno del TAS: Marcos Rojo quedó habilitado para enfrentar a Flamengo. Foto: Estudiantes de La Plata/Instagram
Estudiantes apeló y consiguió el visto bueno del TAS: Marcos Rojo quedó habilitado para enfrentar a Flamengo. Foto: Estudiantes de La Plata/Instagram
Por Redacción EC

Estudiantes de La Plata recibió una noticia importante antes de visitar a Flamengo por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor del conjunto argentino y habilitó a Marcos Rojo para disputar el encuentro de vuelta, que se jugará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. La resolución llegó este miércoles, a poco más de 24 horas del compromiso decisivo.

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