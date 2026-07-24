Por Redacción EC

La cantante argentina María Becerra volvió a ser tendencia en redes sociales tras la viralización de un emotivo video en el que les anuncia a sus padres que cumplirá uno de los sueños más importantes de su carrera: cantar el Himno Nacional Argentino.

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