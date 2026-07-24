La cantante argentina María Becerra volvió a ser tendencia en redes sociales tras la viralización de un emotivo video en el que les anuncia a sus padres que cumplirá uno de los sueños más importantes de su carrera: cantar el Himno Nacional Argentino.

El clip, que rápidamente se difundió en plataformas digitales, muestra la reacción genuina y cargada de emoción de su familia, generando miles de comentarios y reproducciones.

El video viral de María Becerra que emocionó a sus fans

En las imágenes se puede ver a la artista comunicando la noticia a sus padres, quienes no pueden ocultar la felicidad y el orgullo. La escena refleja el fuerte vínculo familiar y el crecimiento de la cantante desde sus inicios hasta convertirse en una figura internacional.

Este momento íntimo se volvió viral porque conecta con el público desde lo emocional, mostrando el detrás de escena de un logro histórico.

Un momento histórico en su carrera

La noticia no es menor: María Becerra fue elegida para interpretar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

La artista cantó frente a más de 80 mil personas en el MetLife Stadium, en una presentación que fue considerada uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Este hito marcó un antes y un después en su carrera, consolidándola como una de las voces más importantes del país.