Marie-Louise Eta escribió su nombre en la historia del fútbol europeo este fin de semana al convertirse en la primera mujer en dirigir un equipo en la Bundesliga. Sin embargo, su debut al mando del Union Berlin no tuvo el final esperado: su equipo cayó 2-1 frente al Wolfsburgo en la fecha 30 del torneo.

La entrenada de 34 años reemplazó al saliente Steffen Baumgart, quien fue despedido junto a su cuerpo técnico tras la derrota 3-1 ante Heidenheim hace algunos días. El club tomó decisiones y la nombró para salvar la categoría.

Eta estaba a cargo del equipo masculino Sub-19 y tomó las riendas del plantel principal en una situación complicada. Pese a ello, su debut no fue el esperado y cayó 2-1 en el An der Alten Försterei de Berlín, que tuvo unos 22.000 espectadores en las gradas.

"Marie-Louise Eta":

Porque hizo su debut como entrenadora de Union Berlin y se convirtió en la primera mujer en dirigir un equipo masculino de primera división en Europapic.twitter.com/JhL2MJCaFJ — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 18, 2026

Más allá del resultado, Marie-Louise fue el foco del partido. Las cámaras captaron al detalle sus movimientos, expresiones e indicaciones que daba durante el compromiso. Se le vio tranquila, concentrada, de pie en el área técnica y animando a su equipo.

Su presencia en el banquillo no solo rompe barreras en Alemania, sino que abre una nueva etapa para las mujeres en el fútbol de élite, en una de las cinco grandes ligas europeas.

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