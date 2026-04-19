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Marie-Louise Eta hace historia en la Bundesliga tras debutar en derrota de Union Berlín. (Foto: Bundesliga)
Marie-Louise Eta hace historia en la Bundesliga tras debutar en derrota de Union Berlín. (Foto: Bundesliga)
Por Redacción EC

Marie-Louise Eta escribió su nombre en la historia del fútbol europeo este fin de semana al convertirse en la primera mujer en dirigir un equipo en la Bundesliga. Sin embargo, su debut al mando del Union Berlin no tuvo el final esperado: su equipo cayó 2-1 frente al Wolfsburgo en la fecha 30 del torneo.

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