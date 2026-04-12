Marie-Louise Eta fue designada como entrenadora interina del FC Union Berlin, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir oficialmente a un equipo masculino en la historia de la Bundesliga. Su nombramiento llega tras la salida de Steffen Baumgart, en medio de una temporada irregular para el club berlinés.

Eta no es ajena a romper moldes. En 2023 ya había sido pionera al transformarse en la primera asistente técnica mujer en la Bundesliga, y en 2024 dirigió un partido oficial desde el banquillo en ausencia del entrenador principal. Ahora, el desafío es mayor: tendrá cinco partidos para asegurar la permanencia del Union Berlin en la máxima categoría del fútbol alemán.

A sus 34 años, la llegada de la exfutbolista alemana simboliza una conquista enorme para la igualdad en el deporte. Eta no solo abre una puerta en Alemania, sino también en las cinco grandes ligas europeas, donde ninguna mujer había ocupado antes el cargo de entrenadora principal en un equipo masculino de primera división.

“Una de las fortalezas del Union siempre ha sido nuestra capacidad para unirnos en estas situaciones. Y, por supuesto, estoy convencida de que conseguiremos los puntos decisivos con el equipo", expresó la histórica estratega.

Eta entrenaba al equipo masculino sub-19 del Union y a principios de este mes acordó hacerse cargo del equipo femenino del Union la próxima temporada Ahora tiene cinco partidos para asegurar la permanencia del club en la Bundesliga.

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