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Marie-Louise Eta hace historia: Union Berlin nombra a la primera mujer en dirigir en la Bundesliga. (Foto: Getty)
Marie-Louise Eta hace historia: Union Berlin nombra a la primera mujer en dirigir en la Bundesliga. (Foto: Getty)
Por Redacción EC

Marie-Louise Eta fue designada como entrenadora interina del FC Union Berlin, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir oficialmente a un equipo masculino en la historia de la Bundesliga. Su nombramiento llega tras la salida de Steffen Baumgart, en medio de una temporada irregular para el club berlinés.

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