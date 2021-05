River Plate disputó un partido bastante accidentado frente a Junior por la Copa Libertadores. El propio Marcelo Gallardo sufrió los estragos de los gases lacrimógenos lanzados en los alrededores del estadio debido a las protestas sociales que se viven en Colombia. Ante ello, Mario Pergolini, ex dirigente de Boca Juniors y conductor de la radio Vorterix, atacó a la Conmebol con críticas rimbombantes.

Durante el espacio radial que tiene en Vorterix, Pergolini afirmó lo siguiente: “¿Cuánto habría que cobrarle a la Conmebol por poner en riesgo a todos? Ya no hablo de lo moral, de que la gente la está pasando mal, de que la región está en un momento crítico... Estos tipos siguen jugando a la pelota pensando que el fútbol trae felicidad al pueblo... No, no le trae felicidad al pueblo”, continuó relatando.

Mario Pergolini (derecha) fue directivo de Boca Juniors

Luego agregó: “No sé qué les pasa, lo deben estar haciendo por dinero, son peseteros... Quieren jugar la Copa América en un Continente que está violento, no querrán perder los acuerdos comerciales”.

River vs Junior por Copa Libertadores podría suspender por protestas en exteriores. (Foto: Minuto Uno)

Luego mostró un video del canal digital IP en el que se muestran los disturbios a las afueras del estadio donde se estaba jugando el partido entre Junior vs. River Plate. Esto causó una terrible indignación de Pergolini, quien atacó a la organización con mucha más severidad.

“Para la Conmebol no hay nada que lo pare. ‘¡Subí la música para que no se escuche, poné reggaeton, no hay problema!’. Es buenísimo eso, subir la música para que no se escuchen los tiros. Es como levantar el volumen para no escuchar los gritos de la tortura, es el mismo concepto, no lo estoy exagerando, eh, es el mismo concepto: tapar lo que está mal con ruido alto”, dijo. Y remató: “La con... de tu hermana, boludo... Están jugando a la pelota. Ponían música para no escuchar los tiros... Ni Hitler se animó a tanto”, afirmó.

Marcelo Gallardo sufrió los estragos de los enfrentamientos sociales en Colombia

