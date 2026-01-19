Sigue la novela. La Real Federación Marroquí de Futbol (FRMF) iniciará acciones legales ante la FIFA y la CAF (Confederación Africana de Fútbol) luego de que Senegal amenazara con retirarse del campo en la final de la Copa Africana de Naciones ante Marruecos.

En un comunicado publicado en redes sociales, la FRMF afirmó que esta retirada fue “acompañada de incidentes” tras el cobro de un penal a favor de los marroquíes. Para la entidad de fútbol, esto “alteró el normal desarrollo del encuentro y el rendimiento de los jugadores”.

Como se sabe, el partido que Senegal ganó 1-0 en la prórroga fue interrumpido durante más de 10 minutos tras la protesta del técnico senegalés, Pape Thiaw, que ordenó a sus jugadores abandonar el campo de juego en desacuerdo con el penal cobrado.

Durante ese momento, decenas de hinchas senegaleses intentaron ingresar a la cancha, pero los organizadores lograron detenerlos y controlar la situación.

Es más, la CAF se pronunció en un comunicado y condenó el “comportamiento inaceptable” de algunos jugadores y miembros del comando técnico durante la final, aunque no dio nombre de los responsables.

Asimismo, aseguró que están examinando las imágenes de lo ocurrido para tomar acciones y medidas correctivas contra quienes resulten culpables.