Las despedidas son difíciles, indescriptibles; sin embargo, Marta tendrá un consuelo. Una de las mejores futbolistas del planeta le dice adiós a su selección tras la dolorosa eliminación del Mundial Femenino 2023 en la fase de grupos.

Pero la legendaria atacante se irá con la satisfacción de poner en primera fila el fútbol femenino y demostrar que no tienen nada que envidiarle al juego que realizan los hombres.

“¿Sabes qué es genial? Que cuando empecé a jugar, yo no tenía un ídolo en el fútbol femenino. Ustedes no transmitían fútbol femenino. ¿Cómo podía yo imaginar que podría llegar a la selección y convertirme en referente? Hoy cuando salimos a la calle, la gente nos para y nos dicen que quieren ser como nosotras. No sólo es conmigo, es con otras jugadoras también”, señaló.

Marta, un ícono del fútbol femenino, destacó que los Mundiales han cambiado desde que ella participó por primera vez en un torneo mayor en 2003, cuando había selecciones que salían con goleadas mayúsculas. Ahora, en cambio, “el fútbol femenino viene creciendo y da ganancia, por eso hay que seguirlo apoyando”.

“Ahora, soy referencia para muchas mujeres del mundo. No sólo en el mundo del fútbol, también en el periodismo. Ahora veo a muchas mujeres periodistas que antes no veíamos. Entonces hemos abierto puertas para igualdad”, continuó.

La seis veces designada mejor futbolista del mundo no ocultó su tristeza por dejar la ‘Canarinha’; no obstante, no pudo evitar pronunciar algunas palabras para el porvenir.

“Marta acaba por aquí, no hay más Mundial para Marta. Estoy agradecida por la oportunidad de tener un Mundial más y muy contenta con lo que viene pasando con el fútbol femenino en el mundo”, finalizó.