Manchester United cayó 2-1 ante Brighton por la primera jornada de la Premier League en Old Trafford. Pascal Grob abrió el marcador a los 30′ y 9 minutos después, el mismo futbolista anotaba el segundo para la visita. Mac Allister anotó en contra y los ‘Diablos Rojos’ descontaban, sin embargo, no les alcanzaría para igualar el encuentro.

Cristiano Ronaldo no fue parte del once titular, sin embargo, ingresó a los 53 minutos. Al parecer, el portugués no se encuentra del todo cómo en Manchester y aún se rumorea de su salida del club.

Uno de los que apoyan la salida de Cristiano del United es el periodista argentino, Martín Liberman, quien calificó de equipo malo a los ‘Reds’.

Ojalá se vaya de ese equipo malo. https://t.co/bqoK550Wqz — Martin Liberman (@libermanmartin) August 7, 2022

La próxima jornada, Manchester United visitará a Brentford por la segunda jornada de la Premier League en el estadio Gtech Community.