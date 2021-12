Martín Liberman sobre la indisciplina de Zambrano: “Una razón más por la cual nunca será un gran jugador”

El mundo Boca Juniors está totalmente agitado por una supuesta indisciplina de Carlos Zambrano, Sebastián Villa y Edwin Cardona en la previa al duelo de anoche frente a Newell’s Old Boys. Con el equipo fuera de la zona de clasificación para la Copa Libertadores 2022, Sebastián Battaglia afirmó que los mencionados jugadores no fueron de la partida porque llegaron “intoxicados”; sin embargo, los reportes afirman que arriban “borrachos y fuera de hora”.

Los jugadores de Boca Juniors, Carlos Zambrano, Sebastián Villa y Edwin Cardona habrían cometido un acto de indisciplina, de acuerdo con TyC Sports. Por esa razón, los atacantes colombianos participaron pocos minutos en el empate sin goles ante Newell’s Old Boys y el jugador peruano no fue tomado en cuenta.

Según el medio de comunicación, el equipo se molestó y avaló que los futbolistas mencionados no sean titulares. Además, el canal argentino mencionó que el director técnico, Sebastián Battaglia igual los seguirá convocando debido a que se encuentran en la fecha final del torneo. Sin embargo, luego, la dirigencia tendrá la última decisión en caso deseen separarlos.

TyC Sports también señaló que las autoridades de Boca Juniors sospechan que los jugadores tomaron una bebida o ingirieron un alimento que habría producido el malestar en su salud.

En la conferencia de prensa post-partido, el estratega afirmó que llegaron intoxicados y por eso no puedo alinearlos desde el inicio. Ante ello, el periodista Jorge Rial fue contundente: “No fue intoxicación. Llegaron borrachos y fuera de hora. Admiro a los periodistas deportivos haciendo malabares para no decir la verdad. Hay mucha calentura en Boca. El resto de los jugadores no entienden porque Battaglia los puso igual”.

Ante ello, otro periodista que también se pronunció fue Martín Liberman. Mediante su cuenta de Twitter, el ‘Colorado’ afirmó: “Una razón más por lo que Zambrano nunca será un gran jugador”.

Una razón más por la cual Zambrano nunca será un gran jugador! https://t.co/Ldkw1SrcBM — Martin Liberman (@libermanmartin) December 1, 2021

