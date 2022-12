La selección argentina logró ganar la Copa del Mundo luego de 36 años, con un Lionel Messi en su mejor versión con la ‘albiceleste’, rompieron la sequía y callaron muchas críticas que venían desde hace algunos años.

Martín Liberman era uno de los periodistas que opinaba duramente a la selección argentina y Messi, sin embargo, según el periodista, afirmó que ese pensamiento cambió hace 2 años.

“Soy tan feliz como cualquiera de ustedes. Mi profesión no se trata de apoyar sino de decir, opinar. Así la entiendo. Scaloni cuando llegó no tenía experiencia. Hoy es TOP. Messi nunca antes había jugado como estos 2 años. Y hace 2 años q lo elogio a él y al cuerpo técnico”, escribió en su cuenta de Twitter Liberman.

“Es muy fácil de entender. Cuando sentía q debía cuestionar lo hacía. Es mi trabajo. Nunca seré un hincha embanderado tras un micrófono. Con Scaloni lo hablé en persona hace un tiempo. Pero uds se creen más importante q el. Que pida perdón? Por decir q era un experimento?”, añadió.

“Seguro uds pensaban como yo! El único q se merece el reconocimiento es ‘Chiqui’ Tapia nadie más! Ninguno de uds. Los periodistas somos juzgados en archivos de 4 años y medio! De eso vivimos y son las reglas de juego. Volvería a decir que es una designación riesgosa. Es fácil hoy!”, agregó el periodista.

Finalmente, opinó acerca de Lionel Scaloni. “Dicho esto, con Scaloni hablamos y quedo todo más que bien. Fue en 2019 y en persona. Me da bronca tener que contar esto xq es privado. El es mucho más lógico y no tiene el rencor que tiene uds que no son nadie para reclamarme nada a mi. Lo mío no era contra el! Creía que era un experimento. Designar un DT sin experiencia alguna para la gloriosa selección argentina. 50 meses después, es uno de los mejores DT del mundo. Que hago? Lo reconozco! No ahora! Hace 2 años! Impecable trabajo. Capaz, mesurado, inteligente. Notable. Capo Scaloni”.

