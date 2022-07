Hace unas cuantas horas, River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores, luego de empatar sin goles con Vélez Sarsfield (que le ganó la ida 1-0) por Cuartos de final en el estadio Monumental. Sin embargo, la eliminación del club ‘Millonario’ no es el gran problema o polémica, sino el gol que le anularon a falta de poco para que culmine el partido.

El gol de Matías Suárez, significaba el empate en la serie y forzaba el tiempo extra dentro de la llave, sin embargo, luego de revisar la jugada en el VAR más de 40 veces, Roberto Tobar decidió anular el gol por una mano del delantero al momento de cabecear el balón.

Esta decisión que tomó el juez, causó polémica y disgusto en gran parte del país. Es por eso, que mediante su cuenta oficial de Twitter, el periodista argentino, Martín Liberman, se refirió al “mal” uso del VAR y pidió juntar firmas para que deje de existir.

“Juntemos firmas para que el Var deje de existir! O se use solo para saber si entro o no la pelota. Van a matar el fútbol. El problema no es la máquina! El problema son los humanos que la manejan”, escribió Liberman.

Audios del VAR

Todo empezó con el desborde de Esequiel Barco por la banda. Cuando el atacante de los ‘Millonarios’ llegó a la altura del área, lanzó un servicio cruzado sobre el segundo poste. En ese lugar, de arremetida, Matías Suárez golpeó y anotó el 1-1 a los 78 minutos. No obstante, los jueces encargados de la tecnología avisaron a Tobar por un impacto en el brazo izquierdo del goleador de la ‘Franja’ tras darle al globo con la cabeza.

Entonces, desde la cancha, el colegiado hace la señal del VAR y se acercó a revisar la secuencia. Una vez delante del monitor y tras observar la escena varias veces, Tobar es contundente al señalar que “para mí es gol”.

Pero, Rafael Traci, el uno del VAR, replicó: “Al inicio toca en el codo”. Braulio Machado, del AVAR, también intervino: “Por detrás, hay un cambio de dirección”. Pese a esos argumentos, el árbitro chileno reiteró que la intervención de Matías Suárez fue lícita. Acto seguido, los brasileños en la cabina defendieron su postura mostrando más veces la jugada.

“Cabecea y cambia”, expresa Machado. “No me parece, a verla de nuevo”, manifiesta Tobar. “Pega en la mano. El delantero cabecea en su propio brazo que está abierto y con inmediatez hacia el gol”, dice el AVAR.

Entonces, como la duda continuaba, intervino el asistente de campo para ver toda la acción. “Cabecea y está el punto de contacto en el bíceps, ¿cierto?... Déjala continuar… Y la tira con la mano, brazo. Me parece mano, me parece anulado”, determinó.