La selección argentina apabulló 5-0 a Estonia este domingo 05 de junio por el amistoso internacional disputado en el estadio El Sadar. Lionel Messi tuvo una actuación espectacular, la ‘Pulga’ hizo los 5 goles de su selección y lo llenaron de elogios.

Sin embargo, uno de los que no quedó del todo satisfecho fue Martín Liberman, el periodista argentino dio a entender que el partido de hoy no fue del todo competitivo. “La selección está para ganar el mundial. Es favorita. Está al nivel de cualquiera. Pero no sean “termos”!! El partido de hoy fue un entrenamiento con conos”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

“El partido es poco serio. Una pérdida de tiempo! Sirve para la estadística de Messi y para que la gente sea feliz viendo a la selección en el extranjero. El rival es una vergüenza”, agregó.

Liberman también se refirió al rendimiento de Messi en la selección ‘Albiceleste’. “Messi es un recontra crack y cada día juega mejor( en la selección) Pero sean buenos! Lo de Estonia es más flojo q un mas 40 del country”, aseveró.

Messi hizo historia con la selección

Leo Messi, delantero del París Saint Germain, hizo historia este domingo al conseguir por primera vez en su carrera cinco goles con la camiseta de la selección de Argentina.

El exatacante del Barcelona firmó la goleada del conjunto que dirige Leonel Scaloni ante Estonia (5-0) en partido amistoso disputado en el estadio El Sadar de Pamplona.

Messi, que había logrado un repóker con el Barcelona ante el Bayer Leverkusen en la Champions League (7-1), el 7 de marzo de 2012, acumula 86 tantos con la Albiceleste. Su primera diana se remonta al 1 de marzo de 2006 en la derrota ante Croacia por 3-2.

