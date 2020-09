Todos los hinchas del Real Madrid que estaban deseosos de ver en acción a Martin Odegaard con el Real Madrid tendrán que esperar más días. El jugador noruego quedó fuera de la convocatoria que dio Zinedine Zidane para el duelo contra el Getafe, el único amistoso de los merengues en pretemporada antes de jugar en LaLiga Santander.

El cotejo se disputará mañana martes 15 de setiembre a puertas cerradas en el estadio Alfredo Di Stéfano. La lista de 18 convocados, según la Cadena Ser, está conformada por Courtois, Lunin, Altube, Carvajal, Militao, Ramos, Mendy, Nacho, Varane, Marcelo, Odriozola, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Mayoral, Benzema, Vinicius y Rodrygo, Miguel Gutiérrez, Marvin, Latasa, Hernández, Blanco, Arribas y Dotor.

Junto a Odegaard, Zidane tampoco ha considerado para este duelo de prueba a Gareth Bale y Eden Hazard, que no participaron de los trabajos en cancha. Jovic, Lucas Vásquez, Reguilón e Isco se encuentran en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones. El que ya está recuperado en Marco Asensio, pero no fue tomado en cuenta. En tanto, el delantero Mariano no es considerado por ‘Zizou’ y se espera su pronta venta a otro club.

Martin Odegaard se había recuperado de una lesión en la rodilla y era parte de los entrenamientos diarios del Real Madrid. Sin embargo, hoy no fue parte de los trabajos y se presume que tiene alguna dolencia. Por otro lado, los merengues debutan en LaLiga Santander este domingo en Anoeta contra la Real Sociedad.

