Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El director técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, responde preguntas de la prensa previo al debut de Argentina, el 15 de junio de 2026. (Captura de X @DSports)
El director técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, responde preguntas de la prensa previo al debut de Argentina, el 15 de junio de 2026. (Captura de X @DSports)
Por Redacción EC

A un día del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, ante su similar de Argelia, Lionel Scaloni fue sorprendido en plena conferencia de prensa por un crack con el que compartió vestuarios años atrás. ¿El ídolo? Nada menos que el artillero Martín Palermo, quien no recibió más que elogios por parte del estratega nacional.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.