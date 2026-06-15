A un día del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, ante su similar de Argelia, Lionel Scaloni fue sorprendido en plena conferencia de prensa por un crack con el que compartió vestuarios años atrás. ¿El ídolo? Nada menos que el artillero Martín Palermo, quien no recibió más que elogios por parte del estratega nacional.

Un “ola Leo” del ex Boca Juniors bastó para llamar la atención del ya campeón del Mundo en Qatar 2022, quien se sorprendió al ver al exfutbolista entre los comunicadores en la sala y se disculpó por no notarlo antes.

"¿QUÉ ME VOY A IMAGINAR, MARTÍN?" 🥹



🇦🇷🫂 El emotivo momento de Lionel Scaloni ante la pregunta de Martín Palermo, enviado especial de #DSPORTS para el #MundialEnDSPORTS.#SeHablaAsiDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/B3LdHdJz2A — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

“No te hablo como periodista, sino como compañeros que fuimos y mi presunta es, de esa época que compartimos lindos momentos en Estudiantes, si te imaginabas esto”, consultó Palermo. Por su lado, el técnico resolvió de manera sencilla: “Qué me voy a imaginar”.

“Qué alegría verte y me emociona porque hemos vivido cosas muy fuerte juntos. No lo había visto la verdad. Y aparte él particularmente se comportó muy bien conmigo. Yo viví una época en Estudiantes, muy bonita, pero antes de esa época linda yo estuve tres o cuatro meses sin jugar y fue uno de los que me abrió la puerta y con su alegría. Es un amigo del fútbol”, agregó Scaloni.

Antes de concluir con su participación, renovó el entusiasmo previo al debut en la Copa de la selección argentina: “Sabes lo duro que es esto, sabes lo lindo que es estar acá y lo duro que es, pero con mucho respeto, con mucha ilusión por empezar un nuevo campeonato del Mundo y hacerlo de la mejor manera. Sé que los chicos se van a brindar al máximo y prometemos eso. Gracias, Martín”.

Argentina debuta ante Argelia

La ‘Albiceleste’ inaugura los partidos del Grupo J nada menos que ante su similar de Argelia, en el Estadio Kansas City de Estados Unidos. El cotejo tendrá lugar este martes 16 de junio a partir de las 8 de la noche (hora peruana), donde el vigente campeón del Mundo busca empezar bien el torneo después de sellar victorias contundentes ante Honduras (2-0) e Islandia (3-0) en los últimos amistosos previo al inicio del Mundial.

Los combinados de Austria y Jordania completarán la jornada (11 p. m. / hora peruana) para el mismo grupo, donde los sudamericanos llegan como los favoritos para liderar en puntos, de no haber mayores sorpresas.

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