La clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una escena tan inesperada como emotiva. Una vez terminado el sufrido triunfo sobre Cabo Verde, Martín Palermo aguardó la salida de los futbolistas en la zona mixta. Esta vez no lo hizo para realizar una entrevista. El máximo goleador de la historia de Boca Juniors tenía otro objetivo: tomarse una fotografía con Lautaro Martínez, el delantero que hoy encarna el presente y el futuro del ataque albiceleste.

El momento fue captado por varios periodistas presentes en el estadio. Palermo, acreditado como comentarista durante el Mundial, le pidió a su hijo que fuera el fotógrafo de la ocasión. Lautaro aceptó de inmediato, sonrió frente a la cámara y posó junto a uno de los delanteros más emblemáticos que dio el fútbol argentino en las últimas décadas. La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron el respeto entre dos goleadores separados por una generación, pero unidos por la misma pasión por el gol.

El gesto también tuvo un fuerte componente simbólico. Palermo construyó una carrera inolvidable con Boca Juniors y la selección argentina gracias a su capacidad para definir en los momentos decisivos. Lautaro, por su parte, se ha convertido en uno de los referentes ofensivos de la Albiceleste campeona del mundo y uno de los atacantes más completos del fútbol europeo. Para muchos hinchas, la fotografía representó un simbólico “traspaso de estafeta” entre dos delanteros que marcaron épocas distintas.

🤝 El momento en el que Palermo le pide a su hijo que le saque una foto con Lautaro.



🇦🇷 Aura. pic.twitter.com/AxXTKZ5gCU — Lautarismo (@LautaroM22_) July 5, 2026

No es la primera vez que Palermo demuestra admiración por los futbolistas de la actual selección argentina. Durante el Mundial ha destacado en varias oportunidades el liderazgo de Lionel Messi y la evolución de Lautaro bajo las órdenes de Lionel Scaloni. Sin embargo, esta vez prefirió guardar el micrófono y quedarse con un recuerdo personal. La naturalidad del momento, lejos de cualquier protocolo, hizo que la imagen fuera todavía más valorada por los aficionados.

En un torneo donde abundan las historias de rivalidades y tensión competitiva, la fotografía entre Palermo y Lautaro recordó que el fútbol también sabe rendir homenaje a sus propios protagonistas. Un goleador que hizo historia pidió una foto con otro que sigue escribiendo la suya. Y bastó un clic, con su hijo detrás de la cámara, para regalar una de las postales más entrañables que ha dejado el Mundial 2026 fuera de la cancha.

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