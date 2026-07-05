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Resumen

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Por Marco Quilca León

La clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una escena tan inesperada como emotiva. Una vez terminado el sufrido triunfo sobre Cabo Verde, Martín Palermo aguardó la salida de los futbolistas en la zona mixta. Esta vez no lo hizo para realizar una entrevista. El máximo goleador de la historia de Boca Juniors tenía otro objetivo: tomarse una fotografía con Lautaro Martínez, el delantero que hoy encarna el presente y el futuro del ataque albiceleste.

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