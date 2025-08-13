Los cremas serán locales este jueves en el duelo de ida de los octavos de final del torneo.
y Palmeiras abrirán su serie de octavos de final de este jueves 14 de agosto en el Estadio Monumental, que lucirá un marco espectacular.

Y es que pese a que aún quedan algunos boletos disponibles, la directiva crema informó que ya se vendieron 55 mil entradas, incluyendo palcos.

La expectativa es gigante en el mundo crema que hace muchos años no supera la fase de grupos del torneo continental más importante a nivel de clubes.

PRECIOS DE LAS ENTRADAS

El partido de ida se jugará este jueves 14 de agosto desde las 7:30 p.m., mientras que el partido de vuelta se jugará el 21 del mismo mes en el mismo horario, pero en Sao Paulo.

Universitario alcanzó su clasificación, tras quedar en segundo lugar del Grupo B de la Copa Libertadores, por encima de los clubes ecuatorianos Independiente del Valle y Barcelona de Guayaquil.

