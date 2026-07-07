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Resumen

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Más que emotivo: así reaccionó la prensa internacional al último Mundial de Cristiano Ronaldo. (Foto: La Gazzetta- The Sun)
Más que emotivo: así reaccionó la prensa internacional al último Mundial de Cristiano Ronaldo. (Foto: La Gazzetta- The Sun)
Por Kenyi Peña Andrade

La eliminación de Portugal a manos de España en los octavos de final del Mundial 2026 no solo significó el adiós del combinado luso al torneo, sino también el cierre de una era. La imagen de Cristiano Ronaldo abandonando el campo entre lágrimas, tras confirmar que fue su última participación en una Copa del Mundo, ocupó las portadas de los principales medios portugueses, que coincidieron en destacar el emotivo desenlace del máximo referente de su selección.