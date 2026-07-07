La eliminación de Portugal a manos de España en los octavos de final del Mundial 2026 no solo significó el adiós del combinado luso al torneo, sino también el cierre de una era. La imagen de Cristiano Ronaldo abandonando el campo entre lágrimas, tras confirmar que fue su última participación en una Copa del Mundo, ocupó las portadas de los principales medios portugueses, que coincidieron en destacar el emotivo desenlace del máximo referente de su selección.

Los diarios Record y Correio da Manhã resumieron el momento con un mismo titular: “Ronaldo se despide entre lágrimas”, reflejando el impacto que dejó la derrota por 1-0 frente a España. En tanto, Jornal de Notícias eligió una portada cargada de simbolismo al publicar un escueto pero contundente “Adiós”, acompañado de una referencia al “último baile” de Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo.

Por su parte, O Jogo puso el foco en el legado deportivo del delantero y recordó que el gran objetivo que siempre se le resistió fue conquistar un Mundial. El periódico rememoró que la mejor campaña de Portugal con Cristiano como protagonista se produjo en Alemania 2006, cuando el equipo alcanzó las semifinales antes de caer frente a Francia, dejando pendiente el sueño de levantar el trofeo más importante del fútbol.

Mientras tanto, Correio da Manhã destacó la imagen del capitán portugués retirándose en solitario del terreno de juego, agradeciendo con aplausos el apoyo de los aficionados antes de ingresar a los vestuarios. En contraste, Público dirigió sus críticas al rendimiento del equipo y sentenció que Portugal “durmió la siesta” antes de quedar eliminado, reflejando la frustración que dejó una despedida tan dolorosa como inesperada para todo un país.

Fuera de Portugal, la despedida del ‘Comandante’ también acaparó las portadas de los principales medios deportivos. En España, Sport resaltó la clasificación de la ‘Roja’ y presentó la eliminación lusa como el cierre definitivo de la etapa de Cristiano en los Mundiales. Marca puso el foco en el simbolismo del momento al recordar que fue España la selección que terminó con la aventura mundialista del exjugador del Real Madrid, mientras que AS destacó la imagen del delantero rompiendo en llanto tras el pitazo final, calificándola como una de las escenas más conmovedoras de la Copa del Mundo.

En Inglaterra, The Sun resumió la despedida con el expresivo titular “Cris, adiós”, acompañado de fotografías del portugués visiblemente emocionado. Por su parte, La Gazzetta dello Sport, de Italia, señaló que España dejó de lado cualquier sentimentalismo para seguir su camino hacia el título y, al mismo tiempo, recriminó el planteamiento del técnico Roberto Martínez en un partido que marcó el final de una era para el fútbol portugués.

😭 𝐃𝐢́𝐚 𝐭𝐫𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐟𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥: 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐡𝐚 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐨 𝐚𝐝𝐢𝐨́𝐬 𝐚 𝐬𝐮 𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥#NuestroMejorMundial #NuestroMejorMundialAS pic.twitter.com/Y8uEX7T2Qe — Diario AS (@diarioas) July 6, 2026

Fuiste inspiración...



Motivación...



Fuerza...



Trabajo duro...



Alegría...



El único en marcar en SEIS Mundiales...



Fuiste TODO... EL GRAN ÍDOLO.



👏 ¡SIMPLEMENTE GRACIAS POR TANTO, CRISTIANO RONALDO!



TU LEGADO Y 'SIIUUUUU' RETUMBARÁN POR SIEMPRE 🥹 🇵🇹 pic.twitter.com/Hwm5OcIjPq — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 6, 2026

(The Sun)

(Foto: La Gazzetta dello Sport)

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