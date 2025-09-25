La FIFA ha revelado las mascotas oficiales para el Mundial 2026, marcando un hito al ser las primeras que aparecerán en un videojuego. Los personajes elegidos —el alce Maple, el jaguar Zayu y el águila Clutch— representan simbólicamente a los tres países sede: Canadá, México y Estados Unidos, respectivamente.

Este trío no solo cumple una función identitaria, sino que también responde al interés de modernizar la forma en que los aficionados se relacionan con el torneo.

A diferencia de las mascotas tradicionales con diseños planos o bidimensionales, las nuevas versiones presentan un formato tridimensional y más animado, alineándose con las tendencias visuales contemporáneas.

Estas mascotas harán su debut digital en “FIFA Heroes”, un videojuego estilo arcade con toques fantásticos que estará disponible para plataformas como Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation y Xbox.

En el juego, los usuarios podrán formar equipos mezclando mascotas de diferentes ediciones del Mundial junto con estrellas del fútbol y personajes de series o películas.

Desde el punto de vista comercial, las mascotas tienen un papel estratégico de monetización. La FIFA aprovecha su licencia para generar ingresos mediante la venta de productos como camisetas, peluches, llaveros y juguetes. Ahora, con su presencia en videojuegos, se amplía aún más el alcance hacia audiencias jóvenes y digitales.

Además, la organización ha anunciado mejoras en su estrategia de licencias, incorporando comercio electrónico y un mercado digital permanente disponible todo el año.

El objetivo es que los ingresos por licencias superen los del ciclo anterior, impulsados por una oferta más moderna y diversificada de productos tanto digitales como físicos.

Según declaraciones oficiales, las mascotas están pensadas para ser protagonistas no solo del evento deportivo, sino también del ecosistema de entretenimiento global que gira en torno al Mundial.