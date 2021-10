La Juventus es puntero en su grupo de la Champions League, pero sigue son poder levantar cabeza en la Serie A. Las dos últimas derrotas ante el Sassuolo y Hellas Verona, ambas por 2-1, llevaron a que el técnico tome medidas drásticas.

Según informaciones de la prensa internacional, en la última práctica de la Juventus, el técnico italiano informó a todos sus jugadores que concentrarán toda una semana, lo que implica que no podrán volver a sus casas y solo saldrán para los encuentros de Champions League ante el Zenit y luego ante la Fiorentina por la Serie A.

Los rumores no demoraron en aparecer y muchos indicas que la concentración podría aumentar a más días en caso los resultados no sean favorables. Las webs italianas aseguran que desde el club indican que esto no se trata de un castigo al plantel por el bajo rendimiento que viene teniendo en la temporada.

El año para la Juventus inició con Cristiano Ronaldo como gran figura, pero el portugués no se sentía del todo cómodo y terminó marchándose al Manchester United, donde tampoco la pasa bien.

Debido a la pérdida del delantero luso, Allegri dijo: “A solo unos días del final de la ventana de transferencias, no tuvimos oportunidad de reemplazarlo. El club hizo bien en traer a Kean, que ya ha marcado dos goles importantes, así que estoy contento. Si Ronaldo se hubiera ido un mes antes, tal vez el club hubiera tenido la oportunidad de trabajar en un mercado completamente diferente”.

La ‘Juve’ ha tenido un comienzo difícil de temporada en la Serie A. Se encuentra en el séptimo lugar de la clasificación, a 13 puntos del líder Napoli, que está empatado en 28 puntos con el segundo, el Milan. El Inter de Milán es tercero con 21 puntos.